Gualtieri incontra Salvini. Si accelera sui lavori per il Giubileo

La data di apertura della “porta santa” non è lontana. E per il Campidoglio è fondamentale non arrivare impreparati ad un appuntamento che, per la città, comporta anche l’apertura di tanti cantieri. A partire da quelli legati alla mobilità. Per questo, il sindaco Gualtieri, nella giornata del 6 dicembre ha incontrato il ministero dei trasporti Matteo Salvini.

L'incontro tra Gualtieri e Salvini

“Con Salvini ci eravamo sentiti durante la formazione del Governo, per vederci. È stato un incontro positivo perché abbiamo concordato di sentirci regolarmente per fare il punto sulla messa a terra degli investimenti dei vari capitoli sulle infrastrutture, dal Giubileo al Pnrr” ha spiegato il sindaco a margine dell’incontro con il titolare del Mit.

Nel dettaglio, il sindaco ha chiarito che durante l’ora di colloquio con Salvini, si è discusso “in modo approfondito” di tante questioni che riguardano “investimenti infrastrutturali per Roma, a partire naturalmente dalle opere per il Giubileo, che è necessario mettere subito a terra quindi si è parlato di metropolitane, del completamento dell'anello ferroviario, degli investimenti per la rete ferroviaria di superficie e per la casa. Abbiamo parlato di trasporto pubblico locale a Roma, per il quale serve un finanziamento adeguato e anche del Peschiera, che è un'opera fondamentale per Roma e per il Paese e che è stata molto opportunamente finanziata nella legge di bilancio”.

Il rapporto del Comune con il Governo

Il rapporto con il nuovo governo, quindi, non diventa decisivo soltanto per Roma ad Expo2030, candidatura nei confronti della quale il Campidoglio ha effettivamente incassato il supporto del Consiglio dei ministri. E’ infatti utile anche per accelerare sulla realizzazione degli interventi, concentrati principalmente nel quadrante centrale della città, che sono in previsione per il 2025. Sul tavolo del Campidoglio sono infatti ben 135 gli interventi previsti per l'anno santo. Vanno realizzati entro la fine del 2024 e possono contare su un finanziamento di 1,315 miliardi di euro. Vanno distinti dagli altri 335 che, pur previsti grossomodo nello stesso periodo, sono finanziati con il mezzo milardo della misura Roma Caput Mundi e devono essere completati entro il 30 giugno del 2026.

L’esito dell’incontro è stato definito “cordiale e costruttivo” anche dal ministero dei trasporti che, tramite l’ufficio stampa di Salvini, ha confermato che i due “tra le altre cose, hanno parlato parlato del futuro della capitale e degli investimenti con particolare riferimento al Giubileo. I dossier infrastrutturali di grande interesse comune sono numerosi, basti pensare alla Metro C, ai nuovi finanziamenti per l'acquedotto del Peschiera e per la Salaria”.

La questione biodigestori

Tra gli argomenti di conversazione, invece, non c’è stato quello del mancato finanziamento dei 4 impianti per la gestione dei rifiuti previsti a Roma. Sul tema “ Auspico che si rimedi rispetto a questa esclusione di Roma sui biodigestori che per noi è incomprensibile. Ma non è stato tema di incontro con questo ministero” ha infatti chiarito il sindaco, al termine dell’appuntamento con Salvini. Sarà una questione, invece, da affrontare con Gilberto Pichetto Fratin, il ministro dell’ambiente. Il sindaco, infatti, ha risposto che lo incontrerà proprio per affrontare la questione dell’esclusione di quei progetti che, la Capitale, chiedeva di finanziare con 130 milioni di euro. Ma quella è un’altra partita.