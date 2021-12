Giubileo 2025, il sindaco Gualtieri incontra monsignor Fisichella

Quattro anni non sono poi molti per organizzare un evento di portata mondiale, con decine di milioni di persone che raggiungeranno la città. Il Giubileo 2025 si avvicina e gli incontri in agenda impegnano già il sindaco Roberto Gualtieri. Dopo i due primi appuntamenti a metà novembre con il Presidente del Consiglio Mario Draghi e con Papa Francesco, ieri in Campidoglio il faccia a faccia con il presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione della Nuova Evangelizzazione, Rino Fisichella. I due si sono confrontati sulla realizzazione degli interventi in vista dell'appuntamento giubilare, per dotare la città di mezzi e risorse necessarie per accogliere i pellegrini.

Dopo un colloquio iniziale a due, la riunione si è allargata alla partecipazione dell'assessora ai Lavori pubblici Ornella Segnalini, a Barbara Funari, delegata alle Politiche sociali, e a Eugenio Patanè, titolare della Mobilità. Il sindaco ha sottolineato ancora una volta sia la grandezza dell'evento che la straordinaria opportunità che assume per la Capitale. Monsignor Fisichella da parte sua ha fatto presente le necessità della Santa Sede per poter gestire al meglio l'afflusso dei pellegrini, auspicando che l'evento contribuisca a rendere la Capitale più accogliente.

Dati alla mano, secondo un report de Il Sole 24 ore, il Comune ha speso nel 2020 per investimenti in infrastrutture materiali e immateriali, solo 77 euro a cittadino. A Milano, per rendere l’idea, si investono 436 euro a persona. In questo senso il Giubileo sarà salvifico per Roma e porterà con sé ingenti risorse economiche: la Capitale potrà contare su 1,45 miliardi in manovra, e oltre 500 milioni del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e resilienza, ndr).