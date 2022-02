"Per il Giubileo Roma sia la prima a farsi trovare pronta all'accoglienza"

"Roma deve essere la prima a farsi trovare pronta all'accoglienza". Lo dice in un'intervista a Vatican News l'arcivescovo Rino Fisichella, presidente del pontificio Consiglio per la nuova evangelizzazione che organizza il prossimo anno santo del 2025, commentando la lettera inviatagli dal papa per spiegare il motto scelto per il grande evento, "Pellegrini di speranza", come segno di risveglio e ripartenza per il dopo-pandemia.

Il Giubileo del 2025 sarà un'occasione di rilancio "non solo per la Capitale. I pellegrini, infatti, verranno soprattutto a Roma, ma poi da Roma andranno anche nelle altre grandi città italiane che sono mete culturali e artistiche, mete di esperienze religiose" dichiara l'arcivescovo. "Perciò questo Giubileo per Roma, per l'Italia e per il mondo, costituisce un autentico risveglio - aggiunge il capo del dicastero organizzatore - un'occasione per riprendere la vita di sempre, quella della quotidianità, ma anche per ritrovare i ritmi di incontro tra le persone. Certo, è ovvio che Roma debba essere la prima a farsi trovare pronta all'accoglienza".

Un messaggio che arriva forte e chiaro al primo cittadino Roberto Gualtieri. Nominato commissario straordinario dal premier Mario Draghi, il sindaco di Roma ha davanti a sé la sfida più grande: rilanciare la Capitale e renderla all'altezza di un evento di portata mondiale. E allora i fronti d'intervento, si sa, sono molteplici. Rifiuti e decoro urbano da una parte, trasporto pubblico dall'altra, sono certamente le priorità. In totale tra risorse del Pnrr, e fondi già stanziati nella legge di bilancio, per la Capitale sono previsti circa 2 miliardi di euro.