Per le opere del Giubileo è corsa contro il tempo. In estate sarà boom di cantieri aperti

Mancano meno di 20 mesi all'apertura della Porta Santa, che darà il via al Giubileo del 2025. Roberto Gualtieri, sindaco di Roma e commissario per l'Anno Santo, intervenendo a Radio Vaticana ha rassicurato sui tempi, pur sottolineando che bisogna fare in fretta: "Tra giugno e luglio partiranno praticamente tutti i cantieri".

Dal sottovia di piazza Pia ai nuovi sagrati delle chiese, dagli spazi prospicenti le Vele di Calatrava a piazzale Risorgimento, passando per piazza dei Cinquecento, piazza San Giovanni, la tranvia Termini-Vaticano-Aurelio e nuovi centri d'accoglienza per senza dimora, il restyling delle stazioni della metro A: sono queste alcune delle tante opere finanziate dal Governo e che Roma Capitale dovrà portare a termine in meno di due anni.

"Trovo particolarmente importante e bello il sottovia di piazza Pia - ha detto il Sindaco all'emittente dello Stato Vaticano -, che consentirà di realizzare una grandissima piazza pedonale tra Castel Sant'Angelo e via della Conciliazione. Tra giugno e luglio qui partiranno sicuramente i cantieri e questa opera rimarrà come un'eredità importante di questo Giubileo"

Gualtieri ha ammesso che "i tempi sono stretti: ora ci troviamo nella fase che precede i cantieri - ha aggiunto -, quella più complessa con le gare e le conferenze dei servizi. Ma tutto questo si sta completando e stiamo per arrivare al momento dell'inizio dei lavori. Si stanno concludendo questi passaggi, così come gli affidamenti e gli ultimi sondaggi archeologici. Sarà un concentrato di cantieri".