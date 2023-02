La promessa di Gualtieri per il Giubileo: primi cantieri aperti già a giugno

Il Campidoglio accelera sui cantieri delle opere previste per il Giubileo 2025, promettendo di aprirli in anticipo rispetto alle tempistiche preventivate per concluderne alcuni ritenuti fondamentali entro dicembre 2024.

Della questione si è dibattuto nel corso terza riunione della Cabina di Coordinamento del Giubileo 2025, che si è tenuta a Palazzo Chigi presieduta dal sottosegretario alla presidenza del consiglio, Alfredo Mantovano, alla presenza della ministra del Turismo, Daniela Santanché, e del sindaco Roberto Gualtieri. Al centro dell'incontro, l'imminente pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento con cui si adottano le misure di semplificazione per accelerare la realizzazione delle opere sul territorio, con adeguati presidi di legalità.

Primi cantieri aperti a giugno 2023

I primi cantieri che apriranno sono quelli che riguardano la realizzazione del sottovia di piazza Pia e la riqualificazione di piazza dei Cinquecento e della stazione Termini, di piazza San Giovanni e di piazza Risorgimento: a piazza Pia, in particolare, gli operai saranno al lavoro già a partire da giugno, ma “anche a piazza san Giovanni, piazza Risorgimento e stazione Termini inizieremo i lavori con tempi più rapidi del previsto”, ha confermato Gualtieri. Questo, ha proseguito il sindaco, “grazie anche agli interventi legislativi introdotti nel decreto Pnrr 3, che consentono l'accelerazione e la semplificazione delle procedure di gara sugli interventi più importanti”.

"Abbiamo fatto una ricognizione molto ampia dello stato di tutti gli interventi e stiamo procedendo secondo la tabella di marcia" - ha proseguito il sindaco di Roma e commissario per il Giubileo - Abbiamo anche approvato una rimodulazione di alcuni interventi di Caput Mundi che consente di portare a 150 i siti su cui faremo gli interventi e di avere il 50% di questi conclusi entro il dicembre 2024, in tempo per il Giubileo".

Oltre 70 milioni di fondi giubilari per il restyling di viabilità e marciapiedi

Gualtieri è tornato sui cantieri anche in Assemblea capitolina, in occasione della presentazione del primo bilancio firmato dall’amministrazione dem: nel corso del suo intervento, il sindaco ha ricordato che i fondi giubilari andranno a integrare quelli comunali per il rifacimento della viabilità cittadina e dei marciapiedi.

“Per il completamento del restyling delle strade della viabilità principale, complementari agli interventi per il Giubileo, abbiamo a disposizione per il 2023/2024 circa 47 milioni di fondi giubilari a gestione diretta di Roma capitale, e 20 milioni di euro del Bilancio - ha spiegato - E poi il mega intervento da 200 milioni gestito dalla Società Giubileo con Anas sempre sulla viabilità principale di Roma Capitale e della Città metropolitana. Con questi fondi saremo in grado di completare il Piano strade per arrivare al rifacimento di tutti i 700 chilometri della viabilità principale su Roma”.

Per i marciapiedi, i fondi giubilari a disposizione sono invece 10 milioni per quelli della viabilità principale, 14 milioni per le aree del lungotevere e dei ponti.