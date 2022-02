Il conclave di Gualtieri e della sua maggioranza, tra progetti futuri e primi malumori da sedare

Nulla si sa sul dove. Alla buvette del Campidoglio le bocche restano cucite. Non sia mai che qualche giornalista si dovesse presentare alla porta. Sabato i consiglieri di maggioranza con i presidenti di municipio di centrosinistra (14 su 15) sono convocati dal sindaco Gualtieri per una gita fuori porta. La location è top secret. Si sa però che ogni invitato dovrà sborsare 50 euro. Un messaggino inviato dalla segreteria del sindaco ha avvisato tutti. D'altronde l'evento è autofinanziato e se così non fosse le polemiche, specie dai grillini, fioccherebbero. Al centro della riunione, prevista dalle 10 alle 18, la programmazione dei lavori per Roma che copriranno i prossimi sei mesi, con più tavoli tematici di lavoro sui dossier chiave (rifiuti, mobilità, opere pubbliche, commercio). Ma anche, se non al centro a margine, un primo tentativo del sindaco di sedare i malumori interni emersi in questi giorni su più fronti.

In cima alla lista il più caldo: gli impianti per i rifiuti. A storcere il naso sulle localizzazioni scelte per i biodigestori e per gli impianti di carta e plastica ci sono il consigliere Antonio Stampete, che ha detto no al compostaggio a Casal Selce davanti allo stesso sindaco durante una seduta della commissione speciale Pnrr, e il consigliere di Europa Verde Nando Bonessio. Anche Andrea Alemanni e Svetlana Celli, come Stampete della corrente AreaDem, hanno parlato di "non penalizzare sempre gli stessi territori" con una nota che lasciava intendere un certo disappunto, salvo poi ritrattare plaudendo comunque al piano rifiuti del sindaco. Un pasticcio sul piano comunicativo che è costato ai due la tirata d'orecchio del capo corrente, senatore Bruno Astorre. Gualtieri vorrà vederci chiaro e confrontarsi una volta per tutte con i malpancisti.

Una settimana di lamentele quella che sta per chiudersi, alimentate anche dall'assunzione nell'ufficio di gabinetto del ventenne Federico Lobuono. Appena 302 preferenze, prima candidato sindaco con ambiziosi progetti personali, poi dopo mesi di campagna elettorale il passo indietro, il sostegno a Gualtieri e ora l'ingresso in uno dei posti più ambiti del Campidoglio a occuparsi di politiche giovanili. Assunti con lui anche Piero Latino, segretario di Articolo Uno, e Andrea Silvestrini del Partito socialista italiano. "Un perfetto manuale Cencelli" per le opposizioni, ma qualche giudizio non proprio positivo è serpeggiato a mezza bocca anche in maggioranza. "È abbastanza assurdo, non aggiungo altro" commenta un consigliere dem alla buvette mentre è in corso il Consiglio comunale sul Pums.

Altra questione da chiarire: la guida della commissione Expo a Virginia Raggi. Una promessa fatta al M5s da Gualtieri in nome del dialogo garantito con le opposizioni e rivendicato anche in sede di approvazione di bilancio con i tanti emendamenti delle minoranze approvati in aula. Difficile tornare indietro sulla presidenza a Raggi. I consiglieri di maggioranza però non nascondono difficoltà a votarla per più ragioni. Una su tutte: i pessimi rapporti che intercorrono ormai da quando era prima cittadina. "Praticamente non ci parla, il confronto è quasi impossibile. Già con una come Linda Meleo sarebbe tutto diverso" commenta un consigliere dem. Affidarle la presidenza di una commissione così importante potrebbe essere un problema.

Altra ragione che a più consiglieri crea imbarazzo: le ambiguità di Raggi sui vaccini per il Covid-19. L'ex sindaca non ha mai detto di essere "no vax", semplicemente non ha chiarito se si è vaccinata dopo aver contratto il virus a novembre 2020. Di recente ha invece sostenuto a gran voce la sua contrarietà al super green pass sui luoghi di lavoro. Ai dem non piace e non ne fanno mistero. Non a caso la commissione non è stata ancora affidata. Si prende tempo. La gita fuori porta sarà occasione per Gualtieri di sciogliere l'empasse.