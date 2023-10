Giro d'Italia, la Capitale torna a tingersi di rosa: a Roma la tappa finale

Domenica 26 maggio le strade della Capitale tornano ad essere attraversate dalla gara ciclistica più importante del Paese. E’ quella infatti la data prevista per l’ultima tappa del Giro d’Italia che, per il secondo anno consecutivo, termina proprio a Roma.

L'edizione 107 del Giro

La centosettesima edizione del Giro, con le sue 21 frazioni, è stata ufficializzata lo scorso 13 ottobre. In quell’occasione è stata annunciata la decisione di chiudere la manifestazione con una tappa di 126 chilometri da svolgersi nella “città eterna”. Arriverà a chiusura di un’edizione che prevede due crono, sei tappe pianeggianti, cinque di montagna tra cui una sulla collina di Superga, nel settantacinquesimo anniversario della tragedia del “Grande Torino” a cui la 107esima edizione è stata dedicata.

Il secondo anno consecutivo

“La Tappa finale del Giro d'Italia tornerà a Roma anche nel 2024. Un grande spettacolo di sport, un’occasione straordinaria di promozione turistica. Un valore aggiunto per l’economia e per l’occupazione della città” ha commentato l’assessore allo sport, al turismo ed ai grandi eventi Alessandro Onorato. Per la terza volta quindi, nel giro di pochi anni, i migliori ciclisti del mondo saranno impegnati a chiudere la manifestazione sportiva all’ombra del Colosseo.

Le ultime due tappe finali a Roma

A differenza dell’edizione 2018, passata alla cronaca per le tante buche con cui i ciclisti hanno dovuto fare i conti, quella conclusasi lo scorso maggio si è rivelata un successo. E’ stata un’edizione vissuta, ha ricordato l’assessore Onorato , come “una grande festa popolare e una vetrina unica per il turismo, con 800 milioni di telespettatori in oltre 200 Paesi del mondo. Roma ha dimostrato di essere all'altezza e per questo faremo il bis”. Con tutte le conseguenze, positive, che un evento del genere riesce a garantire sul piano del turismo e dell’economia cittadina.