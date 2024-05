Giro d'Italia, Gualtieri e Onorato in coro: "L'arrivo sempre a Roma"

La tappa finale della 107° edizione del Giro d’Italia è agli archivi. Un appuntamento arrivato in un periodo durante il quale Roma ha ospitato eventi sportivi, nazionali ed internazionali, che hanno attirato migliaia di appassionati e, ovviamente, tantissimi turisti. Sulle ali dell’entusiasmo, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e l’assessore ai Grandi eventi, Alessandro Onorato, rilanciano: “l’arrivo del Giro sempre a Roma”.

La corsa in rosa ha messo nuovamente in vetrina i gioielli della Capitale, con i ciclisti che hanno potuto esibirsi passando davanti al Colosseo o ai Fori Imperiali.

Un grande successo

Nel giro di poco tempo, Roma ha ospitato gli Internazionali di tennis, il concorso ippico Piazza di Siena e, ovviamente, l’ultima tappa del Giro d’Italia. Una rivincita, secondo Onorato, “dopo la figuraccia del 2018”, quando gli organizzatori furono costretti ad accorciare il percorso per via delle troppe buche sulle strade.

“Quando siamo arrivati, gli organizzatori non avrebbero mai pensato di inserire l’arrivo a Roma nel percorso dopo la figuraccia del 2018 – ha detto Onorato in una nota - ma abbiamo lavorato tanto e dimostrato che la Capitale è efficiente e alla pari delle altri grandi metropoli internazionali. È iniziato un ciclo virtuoso destinato a continuare: Roma deve diventare la tappa finale come Parigi per il Tour de France”. Un appuntamento fisso, quindi, come lo sono appunto gli Internazionali di Tennis, evento che nella sua ultima edizione ha generato un impatto economico per la città stimato in 600 milioni di euro.

Lo sport ed i grandi eventi si confermano degli strumenti importanti per far crescere l’economia romana. Lo dicono i numeri che fanno sorridere gli imprenditori romani, specialmente gli albergatori: tra marzo e aprile 2024 l'occupazione media delle camere era dell'81,34%, in crescita sul 2023.

Turismo dei grandi eventi

“Roma – ha sottolineato l’assessore - ha vissuto una straordinaria domenica di festa con i campioni del ciclismo mondiale, con migliaia di famiglie in sella per la Family Ride, di appassionati e di curiosi che, gratuitamente, hanno potuto vivere la magia rosa del Giro. Siamo contenti di aver coinvolto più territori di Roma, a partire da Ostia, bagnata dall’abbraccio collettivo di una folla entusiasta”.

“L’edizione del Giro dell’anno scorso, con oltre 800 mila persone lungo il percorso, è stata quella del riscatto, questa del 2024 invece rappresenta la conferma: Roma oggi è diversa, non è più la città dei ‘no’ che rifiuta le Olimpiadi ma la capitale dei grandi eventi sportivi e culturali – ha continuato Onorato - una metropoli internazionale capace di ospitare in nella stessa giornata il Giro d’Italia, il concorso ippico a Piazza di Siena con 60.000 spettatori, il tutto esaurito all’Olimpico per Lazio-Sassuolo di Serie A e la Bingham Cup di rugby.”

Connubio vincente

Anche il sindaco di Roma vuole che la tappa finale del Giro sia sempre nella Città Eterna. Per Gualtieri, chiudere la corsa in rosa lungo le strade della Capitale è una cosa “naturale”: “Questo connubio tra Roma e il Giro d'Italia di ciclismo è straordinario, vincente – ha detto Gualtieri, come riporta la Dire, a margine dell'arrivo nella Capitale dell'ultima tappa - i cittadini sono impazziti per il Giro- ha aggiunto- affollando le strade per tifare. Non solo all'arrivo in Centro, ma sono felice anche per l'affetto che si è visto a Ostia e lungo tutto il percorso. Uno spettacolo meraviglioso. È evidente che questa a Roma è la conclusione naturale del Giro d'Italia. Da parte nostra siamo felici della scelta fatta, anche se c'erano degli scettici a causa di ricordi del passato come le buche, non proprio positivi. Invece ora Roma è pronta ai grandi eventi. Voglio ringraziare la macchina organizzativa perché è stato fatto un grande lavoro e la città ha retto davanti a una prova organizzativa davvero impegnativa. Siamo davvero soddisfatti di tutto" ha concluso Gualtieri.