Giro d’Italia: “Riportiamo l’ultima tappa a Roma”

Candidare la Capitale ad ospitare l’ultima tappa del Giro d’Italia. E’ questa la proposta su cui, il Campidoglio, dovrà presto confrontarsi. “Il Giro d’Italia è un appuntamento sportivo di portata mondiale, nel panorama ciclistico secondo solo al Tour de France” ha ricordato la consigliera di Fratelli d’Italia Rachele Mussolini. A differenza del Tour, che si conclude con l’arrivo agli Champs Elysées, il Giro non passa però per la Capitale. O almeno, non vi passa più da qualche anno.

L'ultimo Giro a Roma

L’ultima volta in cui i ciclisti impegnati nel Giro hanno pedalato per le strade di Roma è stato nel 2018. E’ stata però una tappa particolare, caratterizzata da una inattesa asperità del percorso. Solitamente l’ultima tappa, arrivando dopo 20 appuntamenti di fatica, rappresenta una semplice sfilata. Invece nel 2018 gli atleti si sono trovati a fare i conti con le buche ed i sampietrini. E con il rischio di forare e cadere.

Una tappa da dimenticare

“Nell’ultima edizione romana non abbiamo fatto di certo una bella figura” ha sottolineato Mussolini, prima firmataria della proposta di riportare il Giro d'Italia tra le strade della Capitale. In quell’occasione, infatti, gli organizzatori decisero di “neutralizzare” e cioè di non prendere i tempi per gli ultimi 7 giri dello storico appuntamento. Una decisione che ha pesato sull'immagine della città.

Un'occasione di rilancio per il turismo

“Organizzandoci per tempo, possiamo già lavorare per restituire a Roma l’ultima tappa dell’edizione 2023” ha spiegato Mussolini “un evento come quello viene seguito in mondovisione. Ai milioni di telespettatori sintonizzati, possiamo mostrare le bellezze della nostra città”. Al di là delle asperità stradali, chi pedala si troverebbe a farlo in uno scenario che, sul piano archeologico e paesaggistico, non avrebbe eguali. "L’ultima tappa - ha sintetizzato la consigliera capitolina - rappresenta, in definitiva, una vetrina internazionale che può aiutare anche la ripresa del settore turistico”. Un motivo in più per prendere in considerazione la proposta.