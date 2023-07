Dalle proteste in catene alla nomina a capogruppo. Welyam: "Dal Campidoglio mi aspetto più fatti"

Margherita Welyam è la nuova capogruppo del Partito Democratico in municipio X. Alla rappresentante dei Giovani Democratici, che aveva iniziato la consiliatura incatenandosi fuori dal municipio, è stato quindi assegnato il compito di succedere a Maurizio Zeppilli, venuto improvvisamente a mancare lo scorso 28 maggio.

Welyam, lei ha cominciato questa esperienza in municipio, contestando la scelta della squadra di governo municipale.

In realtà ho incominciato durante la precedente consiliatura, durante la quale avevo già svolto il ruolo di capogruppo, ma all’opposizione.

Vero, ma questa di consiliatura l’aveva avviato contestando, insieme al collega Raffaele Biondo, le nomine annunciate dal presidente Falconi.

Sì. Non ci piaceva la situazione che si stava creando che sembrava far leva su logiche di mera spartizione che avrebbero fatto male al territorio ed al partito.

All’epoca la “crisi” nella maggioranza rientrò con l’intervento del sindaco. Venne decise di avocare al Campidoglio la delega al litorale e, al tempo stesso, venne proposto di far indicare ai Giovani Democratici una persona da portare in giunta. Due richieste che però non hanno prodotto risultati.

In realtà in Campidoglio è stato dichiarato, durante l’ultimo consiglio straordinario, che dopo la stagione balneare il comune riprenderà la delega.

Sì ma di fatto, ancora oggi, la responsabilità di gestire le spiagge è rimasta al municipio. E d’altra parte neppure la persona che avevate indicato è entrata in giunta. Falconi ha lasciato l’assessora Mastrantoni che poi si è anche dimessa, lo scorso aprile, nominando una persona di sua fiducia, l’ex portavoce Morelli.

Con Mastrantoni devo dire che, paradossalmente, ci siamo trovati benissimo. Abbiamo seguito da vicino il suo lavoro, attraverso i lavori di commissione, perché le sue deleghe erano incentrate su scuola e cultura. Una volta che si è dimessa, abbiamo pensato che fosse naturale chiedere al nostro gruppo di esprimere una figura da inserire in giunta. Ma così non è stato, perché è stato scelto Andrea Morelli e lo abbiamo fatto notare.

Quindi la sua nomina, dopo la prematura scomparsa del capogruppo Maurizio Zeppilli, è una sorta di compensazione?

Non parlerei di compensazione e non era prevista, perché appunto non si poteva prevedere quello che poi è accaduto (il decesso di Zeppilli ndr). Però la ritengo una sorta di prosecuzione naturale di un percorso avviato nel 2014, con la mia iscrizione al PD, e poi proseguito con la precedente esperienza all’opposizione municipale. E’ una scelta del partito che consentirà ai giovani democratici di avere un maggiore protagonismo nell’attività di governo locale.

Da capogruppo, in concreto, cosa punta a fare?

Io mi impegnerò affinché sia ricostruito un tessuto. Perché è quello che deve fare il PD ed anche l’amministrazione: puntare ad essere una cosa unica, non tanti piccoli pezzi. Pertanto punteremo su alcune battaglie, in maniera unitaria, per portarle all’attenzione poi della giunta.

E quali sono in concreto queste battaglie?

Sono quelle che hanno per oggetto il mare, le politiche abitative, la casa della cultura da riaprire, una nuova visione del lungomare e dell’idroscalo. La sfida sulle spiagge è la più difficile perché nel partito ci sono varie sensibilità.

La sua posizione, al riguardo, qual è?

Io credo che si debba puntare su un modello che premi più possibile la gestione pubblica ed altra cosa che vorrei fosse centrata è quella di dare finalmente un segnale importante sul tema relativo all’abbattimento del lungomuro.

Ma lei ritiene che la gestione del mare sia stata accettabile? Noi continuiamo a ricevere segnalazione di spiagge libere invase dai rifiuti, senza acqua nelle docce, ed a Ostia anche senza bagnini. Ma di chi è la responsabilità, del comune o del municipio?

Non siamo contenti neppure noi. Le responsabilità vanno condivise. Sicuramente la decisione di fare un bando europeo per la gestione delle spiagge è stata presa dal presidente, immagino in accordo con il direttore del municipio. Le scelte negative ricadono inevitabilmente su chi governa. Ma al tempo stesso il Campidoglio dovrebbe essere più presente, non solo a parole, anche con i fatti.

Come giudica l’assenza del sindaco al consiglio straordinario sulle spiagge libere?

Non so quali fossero i suoi impegni (ride. Bisognerebbe conoscere quali fossero per valutare la sua assenza, per dire se sia effettivamente accettabile o meno. Però davvero non lo so perché non abbia partecipato.