Il sindaco Gualtieri alla commemorazione per le vittime delle foibe: "Momento drammatico della nostra storia"

La deposizione di una corona di fiori, una cerimonia sobria e silenziosa per commemorare le vittime delle foibe e ricordare migliaia di esuli giuliano dalmati. Roma celebra il Giorno del Ricordo, istituito vent’anni fa.

Il Giorno del Ricordo a Roma

"Oggi abbiamo deposto una corona alla memoria delle vittime delle foibe e per tutti gli esodi istriani, giuliani, dalmati che in momenti drammatici della nostra storia furono uccisi o strappati dalle loro terre e che abbiamo il dovere di ricordare, di farlo come nazione e di farlo come città in cui una ricca comunità giuliano-dalmata vive dopo quelle tragiche vicende. È un altro pezzo di quella politica volta a ricordare sempre chi siamo, da dove veniamo, perché senza memoria non c'è futuro” ha detti il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri a margine della cerimonia all’Altare della Patria. Un’altra occasione di raccoglimento è prevista nel pomeriggio a largo vittime delle Foibe Istriane.

Il presidente Rocca: "Pagina dolorosa della nostra storia"

“Ricordare significa rafforzare la conoscenza della nostra identità. Significa capire chi siamo, da dove veniamo. Significa, quindi, sapere dove andare” ha invece scritto in una nota il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. A Roma, grazie alla collaborazione tra Regione e Ministero della Cultura, è prevista la nascita del Museo del Ricordo. “Un luogo-simbolo che sorgerà in uno spazio importante della regione per parlare - ha sottolineato Rocca - non solo del dramma vissuto dai connazionali del confine orientale, ma di tutti i ‘ricordi’ cancellati dalla storia”. Roma e tutto il Lazio divengono, così, custodi e promotori di una memoria collettiva nazionale. “Solo il Lazio, infatti, accolse e accoglie tutt’oggi decine di migliaia di esuli. Si tratta di una delle pagine strappate più dolorose della storia del XX secolo. Oggi - ha concluso il presidente - non resta che riconsegnarle alle generazioni future. Questo è il senso del nostro ricordare”.

La sindaca di Ciampino

"Il 10 febbraio è una data significativa, una pagina importante e drammatica della nostra storia che per molti anni è stata ignorata e addirittura negata, lo Stato istituendo il giorno del ricordo ha reso questa data non solo una semplice ricorrenza ma anche un impegno solenne a non dimenticare rimuovendo la cortina di indifferenza". Così la sindaca di Ciampino, Emanuela Colella, nel corso di un evento in occasione del Giorno del ricordo.

"È doveroso che le nuove generazioni traggano l'insegnamento del rifiuto dell'odio e del pregiudizio, le guerre in Europa e in Medio oriente ci mostrano come purtroppo questi sentimenti siano ancora ben radicati tra di noi e come sia necessario - ha concluso la sindaca - l'impegno da parte di tutti affinché l'unico valore che si possa diffondere sia quello della pace".