Edicole, giornalai sul piede di guerra: “Canone d’occupazione aumentato fino al 45%"

Dall’inizio dell’anno è aumentata la tassa che le edicole devono corrispondere al comune per l’occupazione di suolo pubblico. L’incremento è stato considerevole perché, come hanno dichiarato le sigle sindacali, è in una forbice che va dal 20% al 45% delle cosiddette “zone speciali”, quelle del centro storico.

Quanto è aumentata la tassa di occupazione suolo pubblico

“Io ho un’edicola a San Paolo, quindi non in una zona del centro – ha spiegato Daniela Pace, segretario provinciale UIL TuCS giornalai – e sono passata a pagare da 1800 a 2300 euro. Ci sono però anche altre realtà che hanno ricevuto richieste di pagamento dell’ex Cosap (la tassa sull’occupazione di suolo pubblico ndr) che hanno raggiunto il 45%”. Un aumento consistente per una categoria che già deve fare i conti con la flessione delle vendite della carta stampata.

Come si legge nella lettera che le sigle sindacali hanno inoltrato al sindaco, agli assessori ed ai presidenti di commissione competenti “questa amministrazione, durante gli incontri fatti, ha sempre confermato la necessità di salvaguardare questa categoria e di poter avere ancora un ruolo fondamentale nel tessuto sociale”. Però, com’è stato denunciato in una commissione svoltasi a fine ottobre, ci sono mediamente “cinque edicole che rischiano la chiusura in ciascun municipio”. Difficile che un incremento della Cosap possa migliorare le relative prospettive di sopravvivenza.

“A fronte di un regolamento regionale che prevede la diminuzione della Cosap, ed a dispetto di quanto era stato previsto anche nella delibera della giunta Gualtieri, abbiamo ricevuto dei rincari sostanziali. Io ad esempio lavoro a Roma Est, più esattamente a Colli Aniene – ha spiegato Renato Panzera, il segraterio provinciale di Snag Confcommercio – e sono passato a pagare 1328 euro l’anno per un chiosco di 20 metri quadrati. Sono 200 euro in più dello scorso anno”.

La scelta contestata dall'opposizione

“La decisione di penalizzare le edicole di giornali aumentando del 45% la Cosap – ha commentato Antonio De Santis, il capogruppo della lista civica Raggi –si pone totalmente in contrasto con gli innumerevoli proclami, fatti dall'Amministrazione capitolina, di salvaguardare questa categoria di lavoratori. Non è la prima contraddizione in cui incappa la Giunta Gualtieri che, come denunciato dai sindacati, ha già deliberato un Piano del Commercio che prevederebbe la chiusura o lo spostamento di numerosi punti vendita - soprattutto nel Municipio I”. Una richiesta che è figlia della volontà di adeguare la posizione dei chioschi al codice della strada.

La difficoltà in cui versa la categoria che, ha ricordato Daniela Pace “non può scaricare i nuovi costi sull’utenza”, sta spingendo gli edicolanti a chiedere un duplice passo indietro all’amministrazione. Il primo è sull’aumento dell’occupazione di suolo pubblico che risulta come “un maggiore aggravio economico per una categoria che ha un prezzo imposto” e che può avvalersi di un ricarico del 18,72% loro ( circa 20 centesimi a quotidiano).

La contromossa degli edicolanti: no ai certificati anagrafici

La seconda cosa richiesta riguarda la convenzione sul rilascio dei certificati anagrafici. Dal 2019 le edicole possono lavorare queste pratiche che, però, a Roma prevedono un utile molto marginale. “In altri città, penso ad esempio a Milano e Bologna, gli stessi certificati hanno un costo di 2 euro e mezzo. A noi invece viene imposto un utile di 1,5 euro” ha commentato Renato Panzera. Risultato? IN attesa di “un’immediata revisione delle percentuali dell’aumento Cosap” si legge nella nota inviata dai sindacati al Sindaco, i giornalai hanno deciso di passare alla controffensiva “non firmando la convenzione sul rilascio dei certificati anagrafici”. Per loro è un guadagno in meno ma, per gli oberati uffici demografici municipali, rischia di trasformarsi in un fardello in più da gestire.