L'assalto alla sede di Pro Vita a Roma diventa un caso: Meloni attacca Schlein e sindacati

L'assalto alla sede di Pro Vita a Roma avvenuto sabato durante la manifestazione contro la violenza sulle donne promossa da Non una di meno e sul quale sta indagando la Digos, è diventato un caso politico. Giorgia Meloni, sui suoi canali social, ha preso una posizione netta, tirando una frecciata al Partito Democratico, al Movimento 5 Stelle e ai sindacati.

"Io non so come si pensi di combattere la violenza contro le donne rendendosi protagonisti di intollerabili atti di violenza e intimidazione come quelli avvenuti sabato a danno dell'associazione Pro Vita e Famiglia. - sottolinea il presidente del Consiglio - Voglio interrogare tutti su una questione banale: la violenza va condannata sempre o solamente quando si rivolge a qualcuno di cui condividiamo le idee? È questa la domanda sulla quale, da parte di certa sinistra, non abbiamo mai avuto una risposta chiara.

"Spero stavolta arrivi, da Elly Schlein, da Giuseppe Conte, da Maurizio Landini e dalla Cgil ai quali tutti manifestammo la nostra solidarietà in occasione del vergognoso assalto alla sede del sindacato. Una sede devastata è inaccettabile sempre. Particolarmente se la si devasta nel nome delle donne violentate, picchiate o uccise", il pensiero di Meloni.

Prima di lei altri esponenti di Fratelli d'Italia si erano fatti sentire. La risposta, sempre via social, è arrivata dalla consigliera regionale Pd del Lazio, Eleonora Mattia, in un post su Fb intitolato 'Non accettiamo provocazioni': "Premesso che ogni gesto di violenza va sempre condannato, prima di lanciare delle accuse, andrebbero innanzitutto verificati i fatti e i responsabili e per questo ci sono le autorità competenti. Altrimenti il rischio è di delegittimare e strumentalizzare una manifestazione di grandissima portata".

"Credo che come Regione Lazio, e in generale come Istituzioni, dobbiamo essere in grado, oltre che di condannare eventuali storture, di non perdere di vista il vero focus: la richiesta di giustizia e di equità sociale, di rispetto dei diritti delle donne e di pari opportunità che ci è arrivata da una così grande partecipazione. In primis: prevenzione con educazione all'affettività nelle scuole e nelle università e misure concrete per garantire l'autonomia economica delle donne, che dalla Giunta Rocca ad oggi o non sono ancora state attuate o addirittura definanziate, com'è il caso della legge sulla parità salariale approvata nella scorsa legislatura", prosegue Mattia che dunque, a sua volta, punta il dito contro la Pisana governata dalla destra.

"Vorrei pertanto ricordare all'assessora regionale Simona Baldassarre e a tutta la Giunta di destra Rocca che forse sarebbe più responsabile ragionare in maniera consequenziale quando adottano determinati provvedimenti, per capire come saranno poi percepiti dall'intera società civile che essi rappresentano, invece di fermarsi al solo gradimento della propria fetta di elettorato. - incalza la consigliera dem - Ad esempio in tal senso non ha di certo aiutato la delibera della Regione Lazio sulla gestione dei bonus per le neomamme che ha escluso i Consultori famigliari e ha invece aperto alle associazioni Pro Vita che per statuto operano contro i principi della legge statale 194 sul diritto all'aborto". "Una scelta che, oltre a non avere dato alcun contributo sostanziale alle politiche per la natalità, è andata a ledere quei principi di laicità dello Stato e quei diritti di autodeterminazione delle donne per difendere i quali ancora oggi siamo costretti a scendere in piazza e, a farci qualche domanda, se l'indignazione tracima, in alcuni casi, nella rabbia di sentirsi traditi nei propri diritti essenziali", conclude Mattia