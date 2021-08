L'ospedale Tiburtino sarà intitolato a Gino Strada

Il nuovo ospedale Tiburtino, il cui bando di progettazione è stato lanciato dalla regione Lazio nei giorni scorsi, sarà intitolato a Gino Strada, medico e fondatore di Emergency morto lo scorso 13 agosto. Il governatore Nicola Zingaretti ha accolto con favore, definendola una bellissima idea, la proposta del sindaco di Guidonia Michel Barbet che nei giorni scorsi aveva scritto una lettera al presidente per proporre l'intitolazione.

"Conosciamo tutti l’impegno ed il lavoro del medico e fondatore di Emergency,scomparso di recente, nel salvare vite umane e costruire ospedali negli scenari di guerra in tutto il mondo", spiega Barbet. "Penso che il modo migliore per omaggiarlo sia proprio intitolare alla sua memoria l’ospedale che sorgerà sul nostro territorio".

L'ospedale sorgerà a Tivoli e nei giorni è stato pubblicato il bando per la progettazione. Una procedura che vale 9.369.583,21 euro. Il costo complessivo per la realizzazione dell’intera struttura ammonta a 159 milioni e 380 mila euro, finanziamento già previsto nella programmazione dell’edilizia sanitaria dalla nostra Regione.

Una struttura sanitaria importante, che sarà costituita da 347 posti letto, circa 100 posti letto in più dell’attuale Ospedale di Tivoli, per soddisfare un bacino di popolazione più ampio e più vicino alla città di Roma. Un progetto che punta a far sentire il paziente sempre più a suo agio, con il principio dell'umanizzazione degli spazi, che prevede il coinvolgimento di interior designer nell’arredamento degli ambienti.