Il giardino di piazza della Libertà sarà dedicato al fondatore della Lazio

Giardino Luigi Bigiarelli. E’ questo il nome che l’aula Giulio Cesare ha deciso di dare all’area verde di piazza della Libertà. Una decisione che ha compattato l’assemblea capitolina.

La valorizzazione dello sport romano

La scelta della sede non è casuale. Piazza della Libertà, per i tifosi biancolesti, rappresenta un luogo di grande valore simbolico perchè è lì che è nata la polisportiva biancoceleste. Una genesi che s'intreccia con la vicenda personale di Bigiarelli che è considerato, a buon diritto, ideatore e promotore della Lazio. “Intitolare il giardino all'interno della Piazza in cui è nata la Società Sportiva Lazio, al suo fondatore Luigi Bigiarelli, è un atto con il quale l'amministrazione intende contribuire a valorizzare la storia dello sport romano ed il suo enorme valore civile e culturale” ha commentato la consigliera democratica Claudia Pappatà, la prima firmataria della proposta votata dall’aula Giulio Cesare.

Una soddisfazione unanime

Dal centrosinistra al centrodestra, l'intitolazione ha messo d'accordo tutti. “Siamo orgogliosi di aver promosso, insieme alla consigliera Pappatà e ad altri consiglieri, la mozione approvata in Assemblea Capitolina che impegna il Sindaco ad avviare le procedure necessarie per l’intitolazione dell’area verde di piazza della Libertà a Luigi Bigiarelli – ha commentato il consigliere leghista Fabrizio Santori – che ha donato a Roma una realtà eccezionale che ha forgiato nel tempo decine di campioni, cresciuti e affermati sotto l’ala dell’aquila imperiale ed i colori del sogno olimpico”.

Il commento della Fondazione Lazio

A 122 anni di distanza dalla nascita della polisportiva biancoleste, il Campidoglio ha deciso di rendere omaggio alla figura del dirigente sportivo che nel 1900 contribuì in prima persona alla nascita della Lazio. Una decisione, quella dell’assemblea capitolina, che è stata accolta con grande soddisfazione dalla Fondazione SS Lazio. “Il connubio tra Bigiarelli e l’area verde è particolarmente adatto, dato che le piante donano ossigeno e bellezza alla piazza – ha dichiarato Gabriella Bascelli la presidente della Fondazione – e soprattutto crescono dopo la semina, portando frutti. Speriamo che crescano rigogliosi e fioriscano come i nostri progetti”.

Cosa manca per l'intitolazione

Nella giornata in cui l'amministrazione ha deciso di rendere omaggio anche a Giampiero Galeazzi, apprezzato giornalista sportivo notoriamente tifoso biancoceleste, la giunta Gualtieri ha ricevuto l'incarico di lavorare anche per l'intitolazione del giardino di piazza della Libertà. “Ora confidiamo che la Giunta dia seguito presto alla votazione dell’aula – ha dichiarato la presidente della Fondazione che, anche se l'iter amministrativo non è ancora concluso, ha ribadito che quella ricevuta dal Campidoglio rappresenta “una bella notizia per la nostra famiglia biancoceleste”.