L'omaggio ai diplomatici che hanno salvato vite. Alla Farnesina nasce il giardino dei giusti

Una serie di piccoli cippi, uno per ciascun albero già presente nella via, dedicati ognuno a diplomatici o persone legate alla diplomazia che, nel corso degli anni, si sono distinti per aver difeso la vita umana da regimi dittatoriali, dalla guerra o dai genocidi. Tra loro Guelfo Zamboni, Giuseppe Castruccio, Lucilio Merci, Vittorio Castellani Pastoris, Tommaso De Vergottini, Luca Attanasio, Vittorio Iacovacci, Mustapha Milambo e Pierantonio Costa. È il Giardino dei Giusti della Farnesina inaugurato proprio all’ombra del palazzo del ministero, in una strada pedonale adiacente.

Il giardino dei Giusti alla Farnesina

"Con questo Giardino dei Giusti vogliamo ricordare quelle persone che non si sono voltate dall'altra parte, che hanno cambiato la storia dando la vita per aiutare chi si trovava in difficoltà: persone diverse legate tra loro dalla diplomazia del bene" ha commentato il ministro degli affari esteri, Antonio Tajani.

"Qui abbiamo creato un luogo che onora persone straordinarie che con la loro azione hanno salvato vite. La Shoah è stato il crimine più grave della storia e scalda il cuore rendere omaggio a chi, in quel momento terribile, ha salvato centinaia di vite dal loro destino di morte. Rendiamo omaggio anche ai diplomatici che si sono battuti contro gravissimi crimini in Cile, in Ruanda, in Congo scegliendo di stare dalla parte giusta della storia. È necessario che queste storie non siano solo nei libri ma nei luoghi. La politica della memoria si fa facendo luoghi fisici, dove ricordare e riflettere" ha aggiunto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

Il ricordo dei diplomatici che hanno salvato vite

"Ci sono voluti 7 anni, ma alla fine ce l'abbiamo fatta” ha commentato infine Gabriele Nissim, il presidente della Fondazione Gariwo, Gabriele Nissim, che ha ricordato come l'Italia, con i suoi oltre 200 Giardini, sia all'avanguardia nel ricordare i suoi Giusti. "C'è una bella parola che inventiamo oggi: la 'Diplomazia del bene'. La mia famiglia - ha ricordato - è di Salonicco dove il 98% degli ebrei furono sterminati. I pochi che si salvarono lo devono a un Giusto che con il famoso treno della salvezza riuscì a salvare 300 persone".

“E’ davvero un onore per questo territorio ospitare uno degli oltre duecento giardini in Italia e nel mondo ideati dalla Fondazione Gariwo, in memoria di chi, nella sua vita, è stato esempio di responsabilità, forza e coraggio in difesa dei più deboli” la chiosa del presidente del Municipio XV, Daniele Torquati.