Via libera della giunta agli interventi al parco di Valle Santa ed al Giardino degli Aranci

Un parco nella periferia nord occidentale della capitale, l’altro nel cuore del centro cittadino sono accomunati da una buona notizia. Entrambi hanno beneficiato di un finanziamento che consentirà di migliorarne la fruizione ed il decoro.

Il parco di Valle Santa

La giunta Gualtieri ha approvato una delibera che consente di avviare l’ultimo stralcio di lavori nel parco di Valle Santa, nel territorio del municipio XIV. Si tratta di un intervento da 565mila euro che consente di realizzare un’area verde al confine con via Boccea, tra via Trino e via Tricerro, nel comprensorio di Valle Santa.

Una parte dei lavori, nell’area verde del Municipio XIV, erano già stati avviati. Si era trattato di opere di urbanizzazione primaria di varia natura, dalla predisposizione dei servizi idrici alla sistemazione di un impianto d’illuminazione. Opere propedeutiche alla creazione di in vero e proprio parco, che con il nuovo finanziamento può così essere completato. I nuovi interventi infatti riguardano la, un campo sportivo polivalente, un punto di ritrovo-gazebo, e l’installazione di attrezzature fitness e ludiche.

Il Giardino degli Aranci

C’è una seconda delibera che, in tema di verde pubblico, ha ricevuto il recente avvallo della squadra di governo capitolino. Riguarda il parco Savello all’Aventino, meglio noto come il Giardino degli Aranci. In questo caso, con un investimento complessivo di 350mila euro, viene finanziato il progetto definitivo che prevede “il risanamento, il restauro conservativo e igienico” su un immobile fatiscente da anni situato all’interno del parco: l’ex spogliatoio dei giardinieri.

“Sono interventi molto diversi tra loro ma ugualmente importanti – ha commentato l’assessore all’Ambiente Sabrina Alfonsi – che noi intendiamo portare a compimento nel più breve tempo possibile per continuare il lavoro di riqualificazione e valorizzazione dello straordinario patrimonio di aree verdi di questa città”.