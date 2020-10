Esquilino, finiti i lavori in piazza Vittorio: dopo anni ecco i nuovi giardini nel cuore del rione

I giardini di piazza Vittorio tornano a nuovo vita. Siamo nel cuore dell'Esquilino e dopo gli interventi di riqualificazione coordinati dal Dipartimento Lavori Pubblici, finalmente l'area, rinnovata, verrà aperta al pubblico. Niente taglio del nastro, per ragioni legate all'emergenza coronavirus. Ma l'area sarà comunque fruibile ai cittadini.

"Dopo più di 20 anni i giardini di una delle piazze più importanti della nostra città tornano a nuova vita. L’intervento era atteso da decenni. I residenti di questo rione auspicavano un lavoro di riqualificazione completa, che fungesse da volano per risolvere i problemi di sicurezza e decoro che ci sono su Piazza Vittorio. La rinnovata bellezza dei giardini è solo il primo tassello. Non ci fermiamo e nei prossimi anni quest’area sarà curata e monitorata attentamente per evitare che torni nel degrado" ha spiegato la sindaca di Roma Virginia Raggi.

Il progetto è frutto di una proficua collaborazione tra agronomi, architetti, ingegneri, restauratori della Sovrintendenza Capitolina e di una condivisione con le associazioni di quartiere, a seguito di un Protocollo d'Intesa firmato tra l'assessorato ai Lavori pubblici, l'assessorato al Verde, il I municipio e il FAI.

Le nuove piante

Grazie agli interventi è stato possibile preservare il carattere esotico dei giardini, con numerose varietà arboree provenienti da tutto il mondo, e potenziarlo con la piantumazione di altri 42 alberi, 17 palme, 450 piante decorative, 250 nuove arbusti da fiore. È stato riqualificato e valorizzato il roseto presente all’interno dei giardini e rimesso in funzione l’impianto di irrigazione nei prati.

A chi spetta la manutenzione

"La futura manutenzione del verde orizzontale e verticale sarà garantita per i prossimi cinque anni dalla stessa impresa che ha effettuato i lavori sui giardini in stretta collaborazione con il Servizio Giardini di Roma Capitale e con il Dipartimento Ambiente" fa sapere il Campidoglio in una nota stampa. "È stato ripristinato l’antico percorso interno a 'forma di 8' che definisce meglio l'area a disposizione degli ospiti per camminare e le aree verdi. Sono state installate 110 panchine e riqualificata tutta l’area della piazza centrale con la pavimentazione in travertino".

E ancora "è prevista una gestione sinergica per implementare sicurezza e decoro all'interno dei giardini, con un lavoro che coinvolga Polizia Locale, addetti all'apertura e chiusura dell'intera area e persone aderenti ai Progetti Utili alla Collettività. La pulizia sarà garantita da Ama nelle aree esterne con interventi quotidiani potenziati rispetto all'attuale gestione".

L'illuminazione

Acea Areti ha ripristinato e potenziato gli impianti di illuminazione pubblica esistenti nei giardini realizzando anche la nuova luce per i Trofei di Mario, e per la Fontana del Glauco, nuovamente funzionante dopo l'intervento da parte della Sovrintendenza Capitolina, e per la nuova fontana degli Zampilli. Completato il restauro della cosiddetta Porta Magica, incastonata in un blocco di terra e tufo vicino ai Trofei di Mario, anch'essi riqualificati dalla Sovrintendenza Capitolina.

Riqualificato poi anche tutto il sistema di smaltimento delle acque piovane, ottimizzando i sistemi di approvvigionamento idrico per le fontane e fontanelle presenti nei giardini. Sistemati tutti gli impianti delle società dei pubblici servizi e predisposti per futuri eventi culturali, rassegna ed eventi cinematografici. È stata completata l’installazione dei nuovi sistemi di videosorveglianza con la quale sarà controllato il perimetro esterno, le aree interne e la zona della Casina Liberty, con l’obiettivo di prevenire atti vandalici.

Le aree ludiche per bambini

"Nel nuovo progetto di riqualificazione è stata data grande attenzione alle aree ludiche per bambini, ragazzi e adulti" si legge ancora nella nota stampa del Comune di Roma. Sono stati infatti installati giochi per i bambini da 0 a 5 anni, ma anche per quelli più grandi con tavoli da ping-pong, 2 canestri per il basket, un campo per giochi con la palla e, anche, un'area scacchi. È stata riqualificata l'area dedicata ai cani e alla colonia felina che vive all'interno dei giardini.

I lavori di restyling, da parte della Sovrintendenza Capitolina, hanno interessato anche la Casina Liberty che, dopo il completamento della gara per la gestione del servizio, diverrà un punto di ristoro per gli ospiti. Sono stati riqualificati, anche, i bagni pubblici, che torneranno a disposizione dei cittadini dopo la riapertura dei giardini. L'Ufficio del Decoro Urbano sta studiando progetti per coinvolgere le scuole del quartiere con attività di laboratorio sui giardini. Sono allo studio, e solo quando sarà possibile vista l’emergenza Covid-19, alcune iniziative culturali che coinvolgano anche le associazioni di quartiere, le comunità straniere e giovani migranti.

"La riqualificazione completa dei Giardini di Piazza Vittorio ha restituito ai cittadini una delle aree verdi più belle e variegate del nostro centro storico, dopo anni di abbandono. Siamo intervenuti su tutti gli aspetti del giardino come, ad esempio, sulla cura del verde anche con nuove alberature, percorsi pedonali rinnovati, la riattivazione della fontana del Rutelli, nuova illuminazione per i Trofei di Mario, la Casina Liberty che diventerà un punto ristoro e un nuovo sistema di videosorveglianza. Un intervento che ha donato nuova bellezza e decoro. Abbiamo, poi, messo in piedi un programma di gestione e manutenzione del giardino che ne preserverà la bellezza nel tempo. Ringrazio tutte le persone e i tecnici che hanno lavorato per questo risultato" precisa l’assessora alle Infrastrutture Linda Meleo.

"Oggi rinasce lo splendido giardino di Piazza Vittorio che torna ad essere il fulcro della vita sociale di un quartiere multiculturale nel cuore di Roma. Un aspetto di cui si è tenuto conto nella progettazione del verde, realizzata dai tecnici del Dipartimento Tutela Ambientale, che ricrea un piccolo orto botanico ricco di piante esotiche. Un tesoro di biodiversità che sarà possibile apprezzare grazie alle visite guidate che condurranno alla scoperta delle piante e dei loro paesi di origine. Ci prenderemo cura di questo gioiello nato da un prezioso lavoro di squadra per tutelarlo e svilupparne tutte le potenzialità" ha concluso l’assessora alle Politiche del Verde Laura Fiorini.

