Troppi abbattimenti e pochi sfalci: la gestione del verde resta un problema

Tanti abbattimenti ma pochi sfalci. Può essere sintetizzata in questa maniera la gestione che, nel territorio del municipio X, viene fatta del verde pubblico.

La gestione del verde nel municipio X

Ai cittadini indignati per i frequenti tagli, disposti spesso ai danni degli iconici pini di Roma, si devono sommare le proteste dei residenti adirati per i ritardi con cui, giardini ed aiuole, vengono manutenuti. Sarebbe, ma il condizionale è solo di maniera, un compito del municipio. E non da oggi visto che l’ente di prossimità, unico caso a Roma, ha ricevuto l’onere di doversi occupare di tutto il verde, con la sola eccezione delle “aree archeologiche”, sin dal lontano 2011. Vi riesce, però, con alterne fortune.

Il consiglio straordinario chiesto dalle opposizioni

“Abbiamo chiesto un consiglio straordinario perché non c’è una cura del verde sul territorio, mentre abbiamo la necessità di comprendere qual è il cronoprogramma degli interventi sul territorio – ha commentato la capogruppo della Lega Monica Picca – Quello che ha caratterizzato l’amministrazione, è una mancata condivisione di tutti i progetti in essere”. Ed è anche per questo che, la giornata del 16 novembre, è stata dedicata ad un consiglio straordinario sul verde.

Al centro del confronto, sono “le problematiche del verde pubblico del X municipio” si legge nella convocazione della seduta, con una particolare attenzione da dedicare alla “manutenzione ordinaria, allo sfalcio ed alle potature”. Nel corso della giornata, l’opposizione, chiede di avere numi anche sulla “desertificazione di alcune aree verdi ornamentali completamente abbandonate all’incuria”; sulle “potature assenti” delle essenze arboree che insistono sui marciapiedi e “sugli abbattimenti” e relative sostituzioni degli alberi tagliati.

I ritardi dell'amministrazione municipale

“Sono indietro con gli appalti che avevamo già aggiudicato come M5S. Penso ad esempio al ‘parco poligenerazionale’ di Bagnoletto, tra Dragona e Dragoncello. Potrei citare anche altri casi, come quello del vivaio municipale: doveva ospitare il distaccamento del Servizio Giardini, ed invece versa in una condizione d’abbandono, dimenticato tra le sterpaglie” ha fatto notare l’ex assessore al verde ed oggi capogruppo M5s Alessandro Ieva. Ma non ci sono soltanto i parchi ed i giardini ad aver bisogno di più attenzione. La manutenzione del verde, ha rimarcato il consigliere, è venuta meno anche in alcune aree ludiche che peraltro, come hanno segnalato i cittadini, sono rimaste anche senza più i giochi. “Il Parco di Melicuccà a Casaletto di Giano è ancora chiuso da oltre un anno” ha commentato Ieva, che ha poi citato anche il problema del “diserbo stradale” che, in alcune zone “come viale dei Romagnoli e via Carlo Albizza, sta creando anche problemi di sicurezza alla viabilità”.

Un decentramento senza risorse

“Nessuno lo dice mai, ma siamo l'unico municipio tra i quindici ad avere in gestione tutto il verde, non solo le aree fino a 5mila mq come avevano gli altri, proprio in virtù del regolamento speciale del decentramento del 2011, che il presidente Falconi ha appena azzoppato restituendo al Campidoglio le competenze sul Litorale – ha ricordato il capogruppo di Azione Andrea Bozzi – se Falconi fosse coerente, dovrebbe restituire all'Assessore Catarci anche tutto il verde. Ci sono progetti finanziati per la manutenzione dei parchi fermi da anni, proprio perché gli uffici sono ridotti al lumicino e i bandi su sfalcio e diserbo sono andati puntualmente a rilento, inseguendo sempre l'emergenza. Come opposizioni abbiamo chiesto un consiglio straordinario proprio per fare il punto e sperare che la maggioranza reagisca”.

Ora che è venuta meno la delega sulle spiagge, il municipio ha la possibilità di concentrarsi sull’enorme patrimonio verde che deve gestire: un fronte da non sottovalutare e sul quale, in maniera compatta, l’opposizione sembra intenzionata a dare battaglia.