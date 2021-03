Sette aree verdi in cerca di adozione: Ater vuole affidarle a comitati ed associazioni

Giardini, piazze e campetti dell'Ater in concessioni biennale. Ecco come candidarsi

La cura, la rigenerazione e la valorizzazione dei beni comuni passa per i cosiddetti "patti di collaborazione". Ater ha deciso di puntare sul coinvolgimento dei cittadini per la manutenzione di giardini e playground.

Chi può candidarsi

Da Tor Marancia al Trullo, passando per quartieri come Corviale e Garbatella, ci sono sette aree che sono in attesa di essere assegnate. Per trovare il futuro gestore, Ater ha pubblicato una “manifestazione di interesse”. Si rivolge ai comitati di quartiere riconosciuti ed alle associazioni senza scopo di lucro i cui rappresentanti possono avanzare la propria candidatura.

Contributi a disposizione

L’azienda, che sta sondando il terreno anche per la gestione di un campo da calcio e da beach volley a Torre Maura, ha deciso di stanziare anche un contributo economico che non può superare il 90% del valore economico del progetto da presentare. Ventimila euro per ciascuna domanda.

Le spese rimborsabili

I fondi possono essere richiesti per spese in parte corrente legate ad esempio alla manutenzione di prati, arbusti, siepi e per le potature di albere “escluse quelle di alto fusto”. Ma anche per effettuare la manutenzione dei percorsi o dei macchinari presenti. È Inoltre possibile ottenere fino a 5mila euro per acquistare macchinari ed attrezzature utili alla gestione del verde. Ma anche per comprare arredi ludici o sportivi.

Come candidarsi

I comitati di quartiere e le associazioni interessate a partecipare devono stipulare apposite polizze assicurative, individuali o cumulative. La concessione ha durata biennale ma, attraverso una richiesta scritta, se ne può ottenere il rinnovo. Le realtà interessate all’affidamento di queste aree devono inviare la propria candidatura, via pec o per posta ordinaria all’indirizzo di Lungotevere Tor di Nona 1, entro le ore 24 di giovedì 8 aprile 2021.