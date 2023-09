Giardinetti, il presidente Nicola Franco chiede a Regione e Comune di realizzare la cittadella per chi vuole imparare un mestiere

Una lunga lettera per chiedere, dopo le parole, i fatti. Tor Bella Monaca non è mai stata così tanto sotto i riflettori. Dall’attentato a Don Antonio Coluccia al maxi blitz interforze; dall’omicidio di Daniele Di Giacomo alle nuove perquisizioni delle forze dell’ordine, il quartiere simbolo del VI Municipio è salito all’attenzione anche della politica nazionale, specialmente in concomitanza con quanto accaduto a Caivano. Periferie italiane che, oltre alle passerelle ed azioni dimostrative, hanno bisogno di interventi concreti per limitare, il più possibile, l’illegalità. Ecco perché il presidente del VI Municipio Nicola Franco, anche sull’onda emotiva che hanno scatenato gli ultimi fatti di cronaca, ha scritto una lettera al sindaco di Roma Roberto Gualtieri e al presidente del Lazio Francesco Rocca per chiedere di realizzare, a Giardinetti, una “Cittadella delle arti e dei mestieri”.

Allontanare i giovani dai clan dello spaccio

Nel programma del governatore della Pisana, infatti, c’è l’impegno a realizzare una cittadella per ogni provincia laziale. Parliamo di grandi centri di formazione professionale, diversi dagli Enfap, che serviranno per insegnare ai giovani mestieri classici come muratore, elettricista o idraulico. Un’occasione d’oro per impedire che ragazzi e ragazze di Tor Bella Monaca “possano diventare manodopera esclusiva dei clan dello spaccio”, si legge nella lettera di Franco.

Il centro inagibile

A Giardinetti esisterebbe già un centro professionale che sarebbe perfetto per diventare una cittadella. Condizionale d’obbligo visto che la scuola è inagibile da anni e molti studenti del Sant’Antonio, su via Casilina, sono stati dirottati verso altre scuole perdendo, di fatto, un presidio sul territorio. Quindi, visto che si vuole puntare anche sul recupero di immobili pubblici, in questo caso di proprietà di Città Metroplitana, Franco ha proposto a Rocca e Gualtieri proprio questo immobile come futura sede della cittadella.

“Grazie al finanziamento di 2 milioni e 200 mila euro – riprende Franco - avvieremo il cantiere per riaprire il centro di formazione professionale Sant’Antonio. Credo che questo edificio sia perfetto per realizzare la cittadella visto che c’è anche lo spazio per ampliarlo. C’era un vecchio progetto da 4 milioni di euro che non ha visto la luce visto che i soldi sono stati spostati per un intervento su Ostia – sottolinea - adesso è l’occasione giusta, il territorio ne ha bisogno e non ci si può più nascondere. È il momento delle soluzioni. Chiedere finanziamento alla Regione e di accedere ad altri fondi del Pnrr così come busseremo alla porta di Città metropolitana.

Ostello

Nella lettera scritta a Gualtieri e Rocca si parla anche di un ostello. Nazi, più precisamente di una “piccola foresteria” per “ospitare gli studenti che risiedono molto lontano”. Un intervento, quella della cittadella così come l’ha pensata, che, secondo Franco, sarebbe “facile e rapido da attivare oltre ad essere estremamente concreto e duraturo”.

Protocollo d’intesa

Sempre a Romatoday, Franco sottolinea come, in futuro, voglia sottoscrivere “un protocollo d’intesa con il vicino polo tecnologico e con tutti i centri di ricerca che abbiamo sul nostro territorio. vogliamo che i giovani che si formeranno nella cittadella vengano poi assunti, dove possibile, da queste realtà mentre gli altri potranno comunque diventare imprenditori avendo imparato un mestiere”.

La cittadella nell’ex centro anziani

Nicola Franco, nei mesi scorsi, aveva annunciato la volontà di realizzare un’altra cittadella di arti e mestieri all’interno dell’ex centro anziani di via Massa Silano, a Finocchio. “Abbiamo un territorio talmente vasto che servono più presidi possibili di questo tipo - dice Franco a RomaToday – è ovvio che il progetto nel quartiere Giardinetti non esclude questo di Finocchio. Certo, parliamo, in questo caso, di locali meno ampi che, se dovesse andare in porto il progetto di via Casilina, potrebbe essere specializzati su determinati settori. sottolineo, però, che una cosa non esclude l’altra”.