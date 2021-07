Gianni Alemanno annuncia il suo secondo matrimonio: "Adesso che tutto è risolto io e Silvia ci potremo sposare"

Fiori d'arancio per Gianni Alemanno, che convola a seconde nozze dopo il divorzio da Isabella Rauti. Dopo 4 anni di fidanzamento l'ex sindaco di Roma si sposerà con la compagna, l'avvocato e giornalista Silvia Cirocchi.

Alemanno e Cirocchi stanno insieme dalla fine del 2017 e si sono conosciuti sul posto di lavoro: lei si occupava della comunicazione del Movimento Nazionale, di cui il politico era il segretario nazionale. Galeotto fu Francesco Storace che ha presentato la giornalista all'ex primo cittadino della Capitale.

Ad annunciare il matrimonio è stato lo stesso Alemanno ieri sera, in occasione del suo intervento di saluto all'Asi, Associazioni Sportive Italiane. "Ringrazio l'Asi -ha esordito l'ex ministro nei governi Berlusconi, responsabile del terzo settore dell'Associazione sportiva italiana- perchè quando troppe persone si giravano dall'altra parte, nei momenti più difficili, questa comunità mi ha accolto e mi ha dato modo di continuare l'impegno politico, che non è solo farsi eleggere o diventare dirigente di partito. Per me e per noi la politica è sempre state, e sempre sarà, impegno sociale per la gente, credendo in qualche cosa...".

Alemanno ringrazia quindi la famiglia, che gli è stata vicina negli anni più difficili della sua vita dopo sette anni di vicende processuali. Poi, si rivolge in particolare, alla fidanzata, che lo ascolta in platea per ha annunciare 'in diretta' il momento del fatidico 'sì': "La bellezza e il brutto di questi anni tu lo capisci dagli amici veri, quelli che non ti mollano e non si girano dall'altra parte. Voglio ringraziare la mia famiglia, mia madre, mia sorella, mio figlio che è in Sardegna per lavoro e voglio ringraziare ovviamente Silvia, perché non è stato facile. Quando ci fidanzammo una sua amica disse 'hai visto lungo, hai trovato la strada'. Diciamo che Silvia non aveva visto lungo, ha visto la realtà delle persone e ha fatto delle belle prove. E adesso che tutto si è risolto ci potremo sposare... E questo è un grande coronamento di questa vicenda".

Per entrambi si tratta del secondo matrimonio.