Cattolici, no vax e sovranisti: Gianni Alemanno lancia il suo nuovo partito

Ex casapound, sovranisti, anti globalisti e, soprattutto, cattolici. C’è questo ed altro nel nuovo Movimento Indipendenza, soggetto politico di recente fondazione e la cui assemblea ha eletto Gianni Alemanno come segretario nazionale. Il suo vice sarà Massimo Arlechino, pubblicitario e autore del simbolo di Alleanza Nazionale. Al fianco dell’ex sindaco di Roma, per difendere la cristianità dell’Italia, ci saranno, tra gli altri, Simone Di Stefano , volto noto di Casapound, oggi leader di Exit, soggetto confluito in Indipendenza. C’è anche Luigia Passaro, avvocato, ex iscritta al Partito comunista di Marco Rizzo e Chicco Costini, medico di Rieti ed ex assessore comunale AN che su Facebook si definisce “militante nazional rivoluzionario identitario anti globalista sovranista”.

Guerra in Medio Oriente

Uno dei temi principali che sta affrontando Gianni Alemanno, ancor prima della fondazione del nuovo soggetto politico, è quello relativo alla guerra in Medio Oriente. Per l’ex sindaco, oltre che per fermare l’escalation di violenza, la pace tra Israele e Palestina è fondamentale per “difendere i nostri interessi nazionali” ed evitare la partenza di migliaia di profughi.

Reddito di cittadinanza

Il nuovo partito è stato presentato con un documento di 44 pagine. Si parla del reddito di cittadinanza, “un’opportunità di aiuto verso chi è in difficoltà” e che non doveva essere abolita dal Governo dalla sera alla mattina. Andava, invece, modificato pensando ad un sussidio “congruo e dignitoso”

Cattolicesimo

Probabilmente Alemanno vuole andare ad occupare quel posto lasciato scoperto dalla Dc prima e dall’Uc poi, ovvero un partito di ispirazione prettamente cattolica. Nel documento di fondazione si parla di “fondamenti spirituali dell’essere comunità sociale” secondo i dettami cattolici, fermo restando la “laicità dello Stato”.

L’identità del partito si regge su quattro pilastri: cultura identitaria, umanesimo del lavoro, autodeterminazione e la Costituzione italiana. C’è l’idea di allacciare rapporti economici con i Paesi del sud del mondo, mettendo da parte il “pericolo delle autocrazie”. Attacchi anche a Big Pharma e ai vaccini, con menzioni al periodo del covid ed agli affari fatti dalle aziende farmaceutiche.