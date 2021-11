Expo 2030, l'ambasciatore Massolo: "Credo in Roma, ci sarà tanto da fare"

"Sono molto fiducioso, credo nella candidatura di Roma, ma ci sarà tanto da fare". Lo dice il presidente del comitato promotore di Expo 2030, l'ambasciatore Giampiero Massolo, nel corso di un punto stampa con i giornalisti a Roma. "Abbiamo delle candidature temibili. Sono quattro, quella di Busan in Corea del Sud, quella di Odessa in Ucraina, Riad in Arabia saudita e quella di Mosca" prosegue ancora l'ambasciatore, spiegando che il primo appuntamento importante sarà quello del 14 dicembre a Parigi, insieme al ministro Di Maio e il sindaco di Gualtieri, dove al Bie i candidati presenteranno la loro proposta, sarà "una prima carta da visita per lanciare la sfida". "Sono fiducioso se non lo fossi non mi sarei gettato nell'impresa. Credo in questa città ma ci sarà molto da fare".

"Sono stato lieto e onorato quando il sindaco mi ha proposto di fare il presidente del comitato promotore, è un incarico che accetto con molto spirito di servizio, avendo altre incombenze. Ma ho pensato che mettersi in gioco per Roma valesse la pena e fosse necessario, un atto di responsabilità nei confronti della mia città e delle istituzioni che ho servito per tanto tempo. E' un incarico a titolo gratuito". E ancora: "Sono convinto che serve alla città ma anche all'Italia un progetto unificante, che valorizzi una città globale come Roma".

L'ambasciatore si concentra poi sugli effetti economici positivi che un evento di questa portata potrà produrre per la città. "Dalla vendita dei biglietti all'effetto fiscale, dall'afflusso all'ospitalità e poi anche un beneficio che auspichiamo futuro. Da un Expo di successo può discendere una valorizzazione del patrimonio immobiliare, una capacità di attrarre investimenti". Massolo sottolinea, quindi, "una coincidenza che consente sinergie: il fil rouge tra Giubileo 2025 e Expo 2030. La vivibilità, la mobilità, la pulizia della città ne escono magnificati"

Lo scorso 24 giugno proprio i candidati sindaco di Roma avevano firmato una lettera di candidatura a Expo 2030, concordi nel rilanciare Roma anche attraverso i grandi eventi. E dunque anche Giubileo del 2025 ed Expo 2030. A distanza di tre mesi il premier Draghi ha ufficializzato la candidatura di Roma, che a 15 anni dall’Expo di Milano potrebbe ospitare l’edizione 2030 dell’Esposizione Universale.