Spariti gli alberi che dovevano arrivare a Roma per Euro 2020

Non c’è più traccia del progetto di riforestazione urbana che doveva essere realizzato grazie ad Euro 2020. “Saranno piantati circa 600.000 alberi, 50.000 in ciascuno dei 12 paesi ospitanti” aveva annunciato Aleksander ?eferin il presidente dell’Uefa. L’iniziativa però non ha prodotto alcun beneficio per la Capitale. Un mistero su cui, recentemente, ha provato a fare luce il consigliere comunale di Europa Verde Nando Bonessio.

La donazione attesa dall'Uefa

La vicenda affonda “le radici”, è proprio il caso di dirlo, nel novembre del 2019 in occasione di una riunione convocata dall’allora assessore ai grandi eventi Daniele Frongia ed a cui aveva preso parte anche il dipartimento di tutela ambientale. “In quella circostanza è stata genericamente illustrata la finalità di un progetto di donazione di 600mila alberi da parte dei Uefa alle città che avrebbero ospitato gli eventi” hanno risposto gli uffici comunali al consigliere Bonessio.

Successivamente a quell'appuntamento, contattato da un rappresentante dello staff di Frongia, il senior executive office manager di Uefa aveva spiegato che l’Uefa avrebbe “dato 50.000 euro per 50.000 alberi”. Pertanto a Roma Capitale era stato chiesto “un progetto di massima” che poi è stato presentato “con un’email inviata il 13 febbraio” si legge sempre nella ricostruzione fornita a Bonessio.

La proposta alternativa

L’ultima interlocuzione con l’Uefa risale al marzo dello stesso anno quando, la società presieduta da ?eferin, ha proposto alla FIGC un’alternativa: “la possibilità di donare la propria parte della Uefa Euro Forests ad un paese che ha bisogno (di alberi)” come l’Australia le cui foreste, nel frattempo, erano state devastate da imponenti incendi. Dopo quest’ultimo scambio di email, anche alla luce dell'emergenza COVID-19 che ha fatto rimandare la manifestazione, l’amministrazione cittadina non ha più ricevuto comunicazioni.

Riprendere il dialogo

“Ho chiesto di riprendere e concludere l’iter avviato, cercando di ristabilire i contatti con Uefa affinchè venga effettuata la consegna dei 50mila alberi previsti a Roma Capitale” ha concluso Nando Bonessio. Anche se fossero 50mila euro con cui comprare alberi da destinare a Castelporziano o, come Bonessio propone, eventualmente anche alla riforestazione di aree di pertinenza degli impianti sportivi o degli edifici scolastici comunali”.