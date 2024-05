Giacomo Matteotti, il condominio dice no alla targa. La controproposta del Campidoglio

"Troppo impattante". Così il condominio di via Pisanelli, al Flaminio, ha negato l'autorizzazione ad apporre una targa fuori dal palazzo dove Giacomo Matteotti ha abitato fino al giorno del suo assassinio. La storia, riportata ieri mattina da Repubblica, ha trovato la replica del Campidoglio.

"Se il problema sono le dimensioni della targa il Campidoglio è assolutamente disponibile a ragionare su una di dimensioni minori". L'assessore alla Cultura Gotor spiega: "Le regole sono chiare essendo uno spazio privato: i condomini hanno potere di veto. Se la ragione del diniego è che la nostra targa risulterebbe più impattante di quella che c'è ora messa da un privato, chiediamo un supplemento di riflessione al condominio anche perché è l'anno del centenario della morte di Matteotti e sarebbe importante che ci fosse una targa ufficiale del comune a ricordarlo". E poi ribadisce la disponibilità del Comune: "Se il problema sono le dimensioni della targa il Campidoglio è assolutamente disponibile a ragionare su una di dimensioni minori".

La targa sarebbe stata di 80 centimetri per 90 e avrebbe riportato la scritta: "In questa casa visse Giacomo Matteotti fino al giorno della morte per mano fascista. Roma pose cent'anni dopo in memoria del martire del socialismo e della democrazia". L'intenzione del Campidoglio era quella di inaugurare la nuova targa appunto per il centenario, il prossimo 10 giugno.

Ora il Comune spera di riuscire ad ammorbidire il condominio.