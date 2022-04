L'annuncio di Roberto Giachetti: "Ho un tumore"

"Per il giorno del mio compleanno mi sono 'regalato' l'incontro con il tumore". A scriverlo sulla sua pagina Facebook è Roberto Giachetti, deputato di Italia Viva, annunciando di essersi operato il 20 aprile.

"La mia vita subisce un altro ribaltamento - fa sapere l'ex Pd, sfidante di Virginia Raggi alle amministrative del 2016 - e questo di per sè non è un male. Poi bisogna capire come si prosegue. Per ora le condizioni di proseguire sembrano esserci e questo già basta a trovare numerose ragioni per occupare e dedicare il tempo necessario al tanto che ancora ho da fare nella mia vita".

Il deputato romano, che oggi 24 aprile compie 61 anni, ha deciso di rendere pubblica la malattia per "evitare quel compassionevole chiacchiericcio che non amo per nulla", visto che la notizia già aveva iniziato a circolare tra gli amici. Giachetti sfrutta l'occasione per ringraziare il medico di famiglia Marco Gradi ("con il suo scrupolo maniacale ha voluto che facessi 'quella' ecografia dalla quale è partito tutto"), lo staff del dottor Alessandro Amici che lo ha operato lo scorso mercoledì "e i miei straordinari ragazzi che una volta di più si sono dovuti sobbarcare le conseguenze delle mie vicissitudini standomi accanto".

Migliaia gli auguri e le attestazioni di vicinanza da parte dei rappresentanti della politica, lasciati come commento sotto al post di Giachetti o su Twitter. Da Maria Elena Boschi alla Ministra Elena Bonetti, da Lugi Di Maio al sottosegretario leghista Rosario Sasso, l'ex sottosegretario Carlo Sibilia, la senatrice Pd Valeria Fedeli, fino all'eurodeputato Nicola Danti, il presidente di Italia Viva Ettore Rosato, il deputato dem Emanuele Fiano e tanti altri.