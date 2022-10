Il municipio XI gestirà gli interventi su parco Marconi e parco Magliana

Dal 1° gennaio 2023 il municipio XI gestirà direttamente le aree demaniali fluviali di “Parco Marconi” e “Parco Magliana”. A sancirlo, un accordo di collaborazione promosso dalla Regione Lazio, sottoscritto da Roma Capitale e dall’undicesimo. Un momento storico per il territorio e per il municipio XI che potrà, con l’inizio del nuovo anno, monitorare ed intervenire in maniera più rapida ed efficace su queste importanti zone.

I lavori lungo il Tevere

La Regione Lazio sta realizzando i lavori di sistemazione dell’area golenale, ovvero lo spazio compreso tra la riva di un corso d'acqua e il suo argine, di “Ponte Marconi”, lungo via Lungotevere di Pietra Papa. Inoltre, in prossimità di Riva di Pian due Torri, sta realizzando i lavori di sistemazione dell’area di “Parco Magliana”. Per questo, la Pisana ha voluto concordare con Roma Capitale ed il municipio XI la sottoscrizione di un accordo di collaborazione per realizzare “le attività più idonee per una gestione condivisa delle due aree demaniali fluviali”. In pratica, una volta terminati i lavori, la Regione Lazio vuole che ci sia un ente di prossimità che li preservi e li faccia durare nel tempo.

Gli interventi di manutenzione

Toccherà quindi all’XI municipio gestire, dall’inizio del nuovo anno, le due aree, provvedendo all’espletamento di tutte le procedure per garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria. Fondi e mezzi li metteranno, rispettivamente, Roma Capitale e la Regione Lazio. Il comune metterà a disposizione 162 mila euro l’anno, la Regione Lazio 66 mila fino al 2023. Per le annualità successive, gli stanziamenti del bilancio di previsione saranno individuati, compatibilmente alle risorse disponibili, per gli importi di volta in volta programmati dalla Regione stessa. L’XI municipio avrà in gestione queste due aree per 19 anni.

Il comune di Roma dovrà provvedere alla manutenzione periodica delle vasche d’acqua, al controllo degli arredi e delle aree gioco presenti, alla verifica della funzionalità degli impianti tecnologici presenti, alla pulizia della pavimentazione e dei percorsi, allo svuotamento dei cestini e alla cura del verde. La Regione, chiamata ad occuparsi della manutenzione straordinaria, avrà il compito di potare e sostituire le specie arboree presenti e piantumarne di nuove, manutenere e adeguare gli impianti tecnologici e gli arredi, provvedere al decespugliamento degli argini. Tutte queste attività saranno coordinate dall’XI municipio.