Beni comuni, la gestione sarà condivisa tra Comune e cittadini: il Campidoglio approva il regolamento

L’aula Giulio Cesare ha approvato il nuovo regolamento sui beni comuni. Un provvedimento, lo scorso novembre già passato al vaglio della giunta, che è stato presentato come “una vera e propria rivoluzione della partecipazione civica” e che “era atteso da molti anni”.

Quali sono i beni comuni

Cos’è che ha determinato questa grande aspettativa? Innanzitutto occorre chiarire cosa siano i beni comuni. Si tratta di luoghi fisici, come le aree verdi, le piazze, le scuole, che i cittadini vorrebbero contribuire a valorizzare. Ma i beni comuni riguardano anche cose immateriali, come le feste patronali, gli eventi di commemorazione, gli appuntamenti musicali e culturali. Si tratta quindi, in generale, di rispondere alla richiesta di partecipazione da parte di singoli residenti, comitati, associazioni, di cui l’amministrazione ha sempre più bisogno. Questi soggetti però sono disposti a fare la propria parte a condizione che, il soggetto pubblico, non si limiti a delegare loro compiti che invece dovrebbero essere svolti dall’amministrazione. Non si tratta quindi di prendere in affidamento un’area verde perché il comune o il municipio non ha sufficienti giardinieri per farlo. Il regolamento sui beni comuni, infatti, prevede l’attivazione dei patti di collaborazione.

Cosa sono i patti di collaborazione

Attivi già in molti altri comuni italiani, i patti di collaborazione sono uno strumento che serve a concordare “tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni” si legge nel regolamento che l’aula Giulio Cesare ha approvato. Nel corso degli anni molte amministrazioni ne hanno fatto ricorso ed i cittadini che lo sottoscrivono ottengono in cambio dei benefici. Ad esempio sono “esonerati dal pagamento di oneri connessi con l’esercizio di attività commerciali (come l’occupazione di suolo pubblico) perché non traggono alcun vantaggio economico personale”.

Una gestione condivisa con l'amministrazione

Nei patti di collaborazione, ha spiegato l’assessore capitolino alla partecipazione Andrea Catarci, “l'elemento principale non è tanto la manutenzione spicciola, quanto la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni. Né vi rientra la 'sponsorizzazione' delle rotatorie, per esempio, che è in una logica di spoliazione e affidamento in concessione. In questo caso il termine più adatto è 'cura', in una logica di collaborazione”. Il concetto alla base del regolamento appena approvato è quello di amministrazione condivisa. “E’ un concetto, per sgombrare il campo dagli equivoci - ha spiegato Catarci – che prevede che l’ente non possa mai dileguarsi del tutto. Non c'è mai un affidamento a un altro soggetto né una concessione, non c'è mai una spoliazione completa da parte dell'amministrazione” perché deve esserci “una condivisione completa anche delle responsabilità”. Ed in questo senso l’amministrazione “mette al centro le attività, non le singole porzioni di patrimonio, edifici, parchi e giardini. Riconosce che si tratta di beni comuni che possono essere valorizzati per l'interesse generale della collettività". Poi, a fianco a questo strumento, resta anche quello delle concessioni e delle sponsorizzazioni a cui municipi e comuni continuano a ricorrere.

Il regolamento colma il gap con gli altri comuni

“A quasi dieci anni dalla sua prima approvazione nel Comune di Bologna, anche Roma Capitale da oggi avrà il suo Regolamento per l'amministrazione condivisa dei beni comuni materiali, immateriali e digitali. Un traguardo importante per la nostra città che, attraverso l'approvazione di questa delibera, dispone ora di uno strumento fondamentale per consolidare l'alleanza tra ente pubblico e cittadinanza attiva" hanno sottolineato i consiglieri Antonella Melito e Riccardo Corbucci.

Com'è nata la richiesta del nuovo regolamento

Come ricordato dai due consiglieri democratici, “Il punto di partenza” è stata “la proposta di delibera presentata nel 2018 da 130 associazioni e sostenuta con 15 mila firme, bocciata ben due volte nella precedente consiliatura”. Quel testo, arricchito dagli emendamenti dell’aula, era nato in risposta alla condizione in cui, nell’estate del 2017, si trovarono improvvisamente molti volontari. Per prendersi cura anche di semplici giardini, dovettero cominciare a compilare dei form in cui si chiedeva, ad esempio, d’indicare con precisione quali fossero i dispositivi di protezione individuale da utilizzare. Cosa tutt’altro che secondaria, a questi volontari, veniva chiesto di sottoscrivere “un’apposita assicurazione per la copertura dei rischi”. Troppi oneri per fare delle attività che, a ben vedere, doveva essere svolte dall’amministrazione: dallo sfalcio del verde alla chiusura dei parchi. Richieste considerate vessatorie da molte realtà che, dopo aver presentato un ricorso al Tar, lavorarono alla stesura d’una delibera d’iniziativa popolare. Ed è da quest’ultima che, l’amministrazione Gualtieri, si è mossa per dotare Roma del regolamento sui beni comuni.

Una nuova forma di partecipazione

“Con l’approvazione del Regolamento dell’amministrazione condivisa dei beni comuni materiali e immateriali di Roma Capitale – hanno commentato i consiglieri di Sinistra civica ecologista Alessandro Luparelli e Michela Cicculli – abbiamo avviato una vera e propria rivoluzione in materia di partecipazione civica. Sarà rafforzata la collaborazione tra amministrazione e cittadinanza attiva, stimolata la partecipazione dei territori alle decisioni per la cura e la rigenerazione dei beni comuni, con l’obiettivo di migliorarne la fruizione individuale e collettiva”. Il regolamento appena approvato prevede anche l’istituzione di “un forum dei cittadini attivi” con cui favorire il confronto diretto e lo scambio di buone pratiche, ed il monitoraggio dell’efficacia delle azioni messe in campo.