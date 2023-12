Le Germania rivuole il Discobolo ma incassa il no del ministro Sangiuliano: "Devono passare sul mio cadavere"

La restituzione del discobolo Lancellotti è semplicemente una “richiesta irricevibile”. Parola del ministro Gennaro Sangiuliano che, in un’intervista rilasciata al Corriere, ha provato a mettere un punto sul destino della celebre scultura.

La richiesta di restituzione

Com’è nato il contenzioso? Il direttore del Museo nazionale romano, dove il discobolo è custodito, ha recentemente chiesto al collega della Glyptothek di Monaco la restituzione del piedistallo settecentesco che venne ceduto insieme al discobolo alla Germania nazista. Piedistallo che, a differenza della scultura, non ha mai fatto rientro in Italia. Il direttore museale tedesco ha però replicato sostenendo di volere indietro il discobolo. Una risposta che ha suscitato la reazione del titolare del Mic. “L’opera – ha commentato Sangiuliano nella video intervista del Corriere – deve assolutamente restare in Italia perché è patrimonio della Nazione. Spero – ha aggiunto – ci venga restituita la base settecentesca”.

Il discobolo Lancellotti

Il discobolo Lancellotti è considerata la copia più riuscita del celebre discobolo di Mirone. Di quest'ultimo capolavoro, risalente al V secolo avanti Cristo, come per la gran parte delle sculture bronzee di quell’epoca, sopravvivono solo delle copie. La più celebre, oltre che la più bella, è proprio quella che viene custodita all’interno di Palazzo Massimo.

La scultura, realizzata in marmo, è stata scoperta nel 1871 all’Esquilino. Ed è ora richiesta dal direttore della Glyptothek di Monaco. L’opera era infatti stata acquistata dalla Germania nazista perché, il discobolo, incarnava l’ideale “ariano”. Hitler nel 1937 inviò una commissione a Roma per formalizzarne l’acquisto che avvenne il 18 maggio del 1938. Mussolini fece da intermediario – si legge sul sito di Palazzo Massimo –forzando la mano affinché Hitler ottenesse ciò che più desiderava. A nulla valse la ferma opposizione del Ministro della Pubblica Istruzione Giuseppe Bottai”. L’opera venne acquistata ad un prezzo che, oggi, equivarrebbe ad oltre 15 milioni e mezzo di euro.

Una scultura radicata nel territorio

Al termine del conflitto, il discobolo è stato portato in uno dei punti di raccolta delle opere d’arte che erano gestiti dalle forze Alleate. È stato così che, nel 1948, ha fatto ritorno in Italia. Da allora fa parte del patrimonio del museo nazionale romano ed è custodito a Palazzo Massimo. Ed è così radicato al territorio, da aver spinto comitati ed associazioni a mobilitarsi contro un suo trasferimento lontano dall’Esquilino, il rione dov’è stato rinvenuto. Si erano ribellati perché doveva essere spostato nel più centrale Palazzo Altemps. Impensabile, quindi, doversene privare per restituirlo alla Germania. Come ha detto Sangiuliano “è un patrimonio della Nazione”.