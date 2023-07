Gualtieri chiama l'Esercito: un generale per "addestrare" i nuovi vigili di Roma

Un uomo dell’Esercito per preparare i nuovi vigili di Roma al Giubileo. Il sindaco Roberto Gualtieri chiama uno dei generali voluti da Raggi come dirigenti di alcuni dipartimenti comunali per guidare la scuola del Corpo della Polizia Locale.

Il generale De Lorenzo a capo della Scuola del Corpo

Il generale Cosimo De Lorenzo è stato infatti nominato a capo dell’unità organizzativa che cura la formazione e l'addestramento dei “caschi bianchi” della Capitale. Già perché sulla preparazione dei vigili Roma deve correre.

In città sono pochi, ne mancano circa tremila per coprire il reale fabbisogno, e attendono ancora il nuovo ordinamento professionale che metta ordine su ruoli e responsabilità. Nel frattempo le competenze e gli impegni crescono: all’orizzonte l’anno giubilare, i cantieri delle opere del Pnrr da monitorare. Intorno una città che non si ferma: sicurezza stradale, sosta selvaggia, la viabilità ordinaria e quella legata ai grandi eventi, il contrasto all’abusivismo, da quello edilizio a quello commerciale.

Il concorso per i nuovi vigili di Roma

Così il Campidoglio punta ad avere vigili preparati. Saranno 800, mille con il promesso scorrimento della graduatoria, gli uomini e le donne che entreranno nel Corpo grazie al nuovo concorso. Le preselettive si sono concluse dopo tre giorni il 6 luglio. E’ attesa per gli elenchi di coloro che, 6400 più i candidati ex-aequo all’ultimo posto utile in ordine di punteggio, accederanno agli scritti previsti in autunno. Seguiranno prove fisiche e orali. Per i vincitori del concorso poi il periodo di formazione nella Scuola del Corpo, affidata al generale De Lorenzo. Un incarico necessario per "assicurare il pieno e stabile presidio della U.O. Scuola del Corpo, sia per il supporto nello svolgimento delle fasi selettive, sia - si legge nell’ordinanza firmata dal Sindaco - per indispensabile e tempestiva formazione dei nuovi assunti, ai fini della loro immediata disponibilità nei servizi sul territorio”.

Con il generale De Lorenzo che passa alla Scuola del Corpo scatta il valzer dei dirigenti: al suo posto alla direzione Formazione e Lavoro del Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Maria Maddalena Perna Ruggero che lascia la direzione socio educativa del Municipio VI al collega Massimiliano Bresciano