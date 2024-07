"Caracas", il gatto del Mandrione legato ai binari e travolto dal treno. Fiaccolata nel quartiere

È rimasto travolto dal treno perché, qualcuno, lo aveva legato ai binari. È stato questo il drammatico epilogo vissuto da Caracas, un gatto randagio la cui morte ha scosso un’intera comunità.

Una morte atroce che suscita domande

A dare la notizia del barbaro gesto, il gruppo facebook "A…Mici di Villa Lais" che, negli ultimi giorni, si sta ponendo molti interrogativi sulla sorte toccata al “ dolce Caracas, micio rosso di quartiere, socievole e molto conosciuto al Mandrione”. È stato ucciso per quale ragione, divertimento, sadismo, noia, pura cattiveria? Restano domande senza risposta che si accompagnano ad una “grande indignazione” ed alla voglia di ottenere “pene esemplari” per questi comportamenti.

La fiaccolata organizzata nel quartiere

Non ci sono soltanto i post a commemorare Caracas. I residenti che lo avevano conosciuto e quanti intendano scendere in campo contro la violenza verso gli animali, hanno deciso di mobilitarsi. Mercoledì 17 luglio, per questo, si sono dati appuntamento in via Deruta, all’entrata di Villa Lais. Da lì, alle ore 19, si muoveranno con una torcia in ano ed una maglia bianca “simolo di eternità e purezza” per ricordare il gatto per “dire basta” alla violenza “su dei poveri animali innocenti”.

Il comune parte civile

La notizia è stata commentata anche dalla garante degli animali Patrizia Prestipino che si è detta “attonita” per l’ennesimo episodio, giunto “dopo il cane Giorgio” pugnalato a morte a Ponte Galeria.“Un’ennesima barbarie, un vero e proprio orrore, che ha procurato ancora una vittima incapace di difendersi e completamente in balia della violenza degli uomini. In qualità di Garante per la tutela e il benessere degli animali di Roma Capitale chiedo al Comune di Roma di costituirsi parte civile”.

“Faccio appello alla sensibilità dei romani, che in molti dimostrano da sempre di avere a cuore gli animali della nostra città – ha commentato Prestipino – e chiedo la loro numerosa partecipazione alla fiaccolata”.