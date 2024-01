Banchine del Tevere nel degrado, Gassmann contro Gualtieri: "Quando ha finito con i red carpet ci pensa lei?"

“Roma mia bella, quanto sei brutta”. Alessandro Gassmann è tornato a bacchettare l’amministrazione cittadina per il modo in cui è tenuta la capitale. Nell’occhio del ciclone, questa volta, finiscono le sponde del “biondo Tevere”.

L'accusa di Alessandro Gassmann

“Per quel che riguarda il lato opposto a quello della ciclabile del Tevere, peraltro anch’essa in condizioni pessime, il comune di Roma ha alzato bandiera bianca?” ha domandato l’attore attraverso il proprio account di “X”, prima di entrare nel merito. Quello su cui Gassmann rintraccia una sorta di resa, da parte dell’amministrazione, riguarda “le decine di accampamenti di persone che vivono in condizioni disumane” ma anche “la vegetazione” che cresce fuori controllo e che, insieme ai cani sciolti in un contesto di “abbandono totale” rende la banchina “chiusa al resto della popolazione”.

L'indice puntato verso Gualtieri

Il richiamo “al comune di Roma” si trasforma in un attacco diretto al primo cittadino. “Sindaco Gualtieri – ha scritto Gassman taggandolo – quando poi ha finito con i red carpet internazionali e le inaugurazioni di giardini archeologici, di dà un’occhiata lei? Ma senza fretta”. L’indice puntato da parte dell’attore, ha ricevuto una risponda da chi, in Campidoglio, si occupa di ambiente: l’assessora Sabrina Alfonsi.

Le competenza istituzionale

“Le sponde del fiume, come ben sai, sono di competenza della Regione Lazio con cui abbiamo già collaborato in passato, durante la Giunta Zingaretti, per realizzare due parchi fluviali nel Municipio XI, che poi li ha presi in gestione” ha premesso Alfonsi. I parchi sono quello di Magliana, inaugurato durante l’amministrazione Marino, e quello di Marconi, inaugurato nel 2022. La competenza delle banchine, come già qualche utente aveva ricordato a Gassmann, è in effetti in capo alla regione Lazio. Ma anche il comune può fare qualcosa, come gli stessi casi citati dall'assessora capitolina dimostrano.

La riqualificazione ed il degrado delle sponde

La competenza regionale non può quindi essere tirata in ballo per il “classico scaricabarile”. La stessa Alfonsi ha ricordato la collaborazione avviata con l’amministrazione regionale, come nei due casi ricordati, ma anche con Tiberis, la spiaggia inaugurata da Raggi sotto a ponte Marconi. Non solo. “A febbraio partiranno 5 cantieri per riqualificare 5 aree del Tevere per oltre 7 milioni di euro di interventi” ha aggiunto Alfonsi. Sono interventi che saranno realizzati in previsione dell’appuntamento giubilare e che, quindi, vedono i vari livelli dell’amministrazione collaborare tra loro. Resta, però, il problema segnalato da Gassmann che, a prescindere della titolarità delle competenze, è reale: gli insediamenti abusivi, i rifiuti e la vegetazione infestante rendono ancora molti tratti del fiume, sulla banchina opposta alla ciclabile, del tutto impraticabili.