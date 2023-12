Gassmann scarica Gualtieri: "Un muro di gomma, votarlo è stato un errore"

"Il voto che gli ho dato è stato un errore di cui mi assumo la responsabilità". A mollare a metà mandato il sindaco Roberto Gualtieri è l'attore Alessandro Gassman, cittadino romano spesso critico verso le amministrazioni passate, elettore dell'area di centro sinistra e del primo cittadino a oggi in carica. Parole pesanti quelle di Gassman che definisce Gualtieri "un muro di gomma" perché "impermeabile alle critiche".

"Al contrario degli altri sindaci/e che ho sollecitato quando vedevo criticità nella manutenzione di Roma, e che mi hanno sempre risposto, dimostrando attenzione e intelligenza, il sindaco @gualtierieurope non risponde mai [...] per questo motivo sento di poterlo collocare, nella mia piccola graduatoria degli amministratori della Capitale, all’ultimo posto. Una grande delusione" cinguetta ancora su X (ex twitter).

Una bocciatura senza appello che arriva a seguito della mancata proroga ai divieti che impediscono l'apertura di nuovi esercizi commerciali (come friggitorie, pizzerie e minimarket) nella zona del Centro storico. Proibizioni che resteranno in vigore solo fino al 31 dicembre e che poi verranno sostituiti da un nuovo regolamento. Anche su questo aveva affidato a X la sua personale riflessione: "Il centro storico della più bella città del mondo, patrimonio dell’Unesco, trasformato in una pizzetteria ,kebabberia, friggitoria, spizzicheria, e vogliono aprirne ancora altre. Come distruggere in poco tempo la bellezza e quindi la ricchezza di un luogo straordinario. Pessimi davvero".