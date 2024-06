Gare Ama senza concorrenza: il faro dell'Antitrust su presunti accordi tra le imprese

L’Antitrust ha avviato un’istruttoria per presunta intesa anticoncorrenziale nelle gare bandite da Ama. Lo ha reso noto l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) specificando che il procedimento è nei confronti di sette società attive nella manutenzione e nella riparazione di veicoli (Autofficina F.lli Pennesi - Società in nome collettivo, Mfm, Autofficina Pontina, Drive Line Service, Italmeccanica, Pagliani Service, Raggruppamento Officine Meccaniche Ar.Ma.). Le gare indette da Ama riguardano il servizio di manutenzione su autotelai cabinati e complessivi meccanici a marchio Iveco, Mercedes e Renault.

Il procedimento, spiega il Garante della concorrenza in una nota, nasce da una segnalazione trasmessa da Ama in cui emerge la possibilità di condotte anticoncorrenziali tra i partecipanti alle tre procedure bandite tra marzo e maggio 2023 per l’affidamento del servizio di manutenzione su autotelai cabinati e complessivi meccanici di marca Iveco, Renault e Mercedes. In particolare, le modalità di partecipazione hanno evidenziato "una assenza di concorrenza in tutte e tre le procedure ed esiti insoddisfacenti per la stazione appaltante".

Le criticità sarebbero continuate anche nella procedura di gara bandita da Ama nel dicembre 2023, a seguito della revoca delle prime tre procedure competitive. Le sette società potrebbero dunque avere violato l’articolo 2 della legge n. 287/1990, spiega l’Antitrust, quello che vieta espressamente "le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante".

Ieri i funzionari dell’Autorità hanno svolto ispezioni nelle sedi delle società e di altri soggetti ritenuti in possesso di elementi utili all’istruttoria con l’ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza.

Non è la prima volta che l'Antitrust viene coinvolta per far luce su presunte irregolarità da parte dei partecipanti ai bandi. Fu l'ex sindaca Virginia Raggi nel 2019 a chiedere l'intervento dell'Autorità, dopo una serie di gare andare deserte. L'ipotesi? Che ci fossero in essere accordi sottobanco tra i principali soggetti del mercato per costringere la municipalizzata ad alzare i prezzi.