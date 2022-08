Diritti degli animali, il Campidoglio si compatta: verrà istituito un garante ad hoc

Roma Capitale avrà a disposizione un garante per i diritti degli animali. L’assemblea capitolina ha votato all’unanimità il provvedimento su cui avevano già messo la firma molti esponenti della maggioranza e dell’opposizione comunale.

Come scegliere il futuro garante

Il garante, che verrà nominato dal sindaco sentito il parere della commissione ambiente, sarà individuato attraverso una manifestazione d’interesse con avviso pubblico, che sarà consultabile sul sito istituzionale e rivolto a figure di comprovata esperienza, competenza e professionalità. La nuova figura, che è chiamata a svolgere il proprio lavoro in piena autonomia senza vincoli di subordinazione rispetto ad altri organi dell’amministrazione, rimane in carica per tutta la durata del mandato consiliare.

Il voto in aula è arrivato dopo la condivisone della proposta passata al vaglio delle commissioni ambiente e statuto. “Con tale provvedimento – ha spiegato il democratico Daniele Palmieri –viene integrato il vigente Regolamento sulla tutela degli animali risalente al 2005 includendo i principi della normativa comunitaria, nazionale e regionale” ha chiarito sempre il presidente della commissione ambiente.

Il benessere degli animali

“Ringrazio l’Assemblea Capitolina per aver deliberato l’istituzione del Garante per i diritti degli animali, con cui si aggiunge un ulteriore importante elemento alle politiche messe in campo dall’amministrazione Gualtieri sulla promozione e la tutela del benessere degli animali nella nostra città. Una figura prevista nelle linee programmatiche del sindaco Gualtieri per porre una forte attenzione al benessere degli animali -ha commentato l’assessore all’ambiente Sabrina Alfonsi - Vogliamo che Roma torni ad essere all’avanguardia nella tutela dei diritti degli animali ma, soprattutto, una città inclusiva”.

Il garante e le botticelle

C’è chi scommette che, l’istituzione della nuova figura, possa contribuire a delineare un futuro diverso anche per i cavalli che conducono le classiche botticelle romane. “Ricordiamo che per tutela degli animali non si intendono soltanto cani e gatti ma diverse specie, compreso anche il cavallo: a tal proposito – ha osservato Rocco Ferraro, consigliere capitolino della lista civica Gualtieri – il farante sarà fondamentale e potrà darci un forte ausilio e un decisivo supporto per il nuovo regolamento sulle botticelle che, da settembre in poi, ci appresteremo a presentare all’attenzione dell’Aula”.