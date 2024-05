Un'arca di Noé con l'aquila e la lupa: la nuova immagine della garante degli animali

Un’aquila ed una lupa in primo piano. E poi cani e gatti, un elefante, una giraffa ed una decina di altri mammiferi. Tutti sulla stessa barca, l’arca di Noè, impegnata a navigare un mare giallo e rosso: i colori della Capitale.

L'arca di Noè

Massimo Fecchi, disegnatore e fumettista di fama internazionale, ha disegnato l’immagine che ora rappresenta il “Garante per la tutela ed il benessere degli animali”. In una rivisitazione Comics dell’Arca descritta nell’Antico Testamento, il disegnatore ha voluto rappresentare, “in chiave comics”, la mission della nuova figura istituita dal Campidoglio. Un figura che ha il compito di far sentire gli animali, a Roma, in un habitat confortevole.

L'immagine per la Garante

“Sono davvero felice e orgogliosa che Massimo Fecchi, disegnatore e fumettista di fama internazionale, cittadino romano e grande amico degli animali, abbia voluto realizzare un’immagine per il Garante dei diritti degli animali di Roma Capitale, una riedizione tutta romana dell’Arca di Noè, con gli animali cari alla nostra città” ha commentato Patrizia Prestipino, scelta dal sindaco Gualtieri come Garante degli animali.

“' Il rispetto parte da qui' sarà lo slogan che accompagnerà questa immagine, come segno di una cultura del rispetto degli esseri senzienti che deve caratterizzare la Capitale d’Italia”, ha commentato Prestipino che ha assunto l’incarico lo scorso marzo, formalizzato da una conferenza stampa organizzata al gattile di Piramide.

Il disegnatore

Massimo Fecchi, nato a Città di Castello il 7 settembre del 1946, ha collaborato fin dagli anni 60 con diverse testate giornalistiche e periodici per bambini e ha dato vita in Italia ai principali personaggi della Warner Bros., da Tom & Jerry a Bugs Bunny fino a Woody Woodpecker e dal 1997, tramite l'editore Egmont, alle strisce di Paperino per la Disney.