Garante degli animali, le associazioni fanno quadrato sulla scelta di Prestipino

L’atto di giunta che formalizza la nomina della nuova garante per la tutela degli animali non è ancora stato firmato. Ma la scelta del sindaco è stata chiara ed è ricaduta sull’ex parlamentare democratica Patrizia Prestipino. La sua, infatti, è stata l’unica candidatura valutata dalla commissione Ambiente che, in termini di regolamento, è deputata ad esprimere il proprio “parere non vincolante”.

La soddisfazione delle associazioni animaliste

La decisione di Gualtieri è arrivata dopo una lunga attesa. La delibera che chiedeva al primo cittadino d’istituire la figura del “garante degli animali” era stata infatti approvata nell’estate del 2022 e l’avviso pubblico finalizzato a raccogliere le candidature si era chiuso nel dicembre dello stesso anno. La scelta presa, dopo tanto tempo, ha comunque trovato il gradimento di associazioni animaliste come l’Enpa e Lndc Animal Protection.

“Siamo molto lieti che, finalmente, Roma avrà il suo primo Garante per il benessere e la tutela degli animali e auguriamo a Patrizia Prestipino, di cui conosciamo le tante battaglie parlamentari in favore degli animali, un buon lavoro” hanno commentato i rappresentanti della sezione di Ostia di Lndc Animal Protecion e dell’Enpa di Roma. “Consapevoli che il suo non sarà certamente un compito facile, siamo pronti ad incontrarla quando prima per affrontare le tante criticità che al momento necessitano di una risoluzione, come ad esempio i cavillosi problemi che riguardando i canili comunali”.

Cosa farà la garante degli animali

La capitale era stata tra le prime città, in Italia, ad istituire un ufficio per i diritti degli animali. La sua creazione risale infatti agli anni Novanta mentre il regolamento per la loro tutela è stato approvato nel 2005. Mancava però l’individuazione di una figura istituzionalmente preposta a “promuovere iniziative sul tema della tutela degli animali, della prevenzione e del contrasto al randagismo” e, non meno importante, a “ricevere segnalazioni e reclami, anche informali, riguardanti rischi per il benessere degli animali” con la facoltà, sempre istituzionalmente riconosciuta, di interagire con le autorità competenti per acquisire altre informazioni”. Il garante ha anche il compito di monitorare le realtà che ospitano gli animali, come il bioparco, i canili, i circhi, i laboratori per la sperimentazione animale.

Le prime sfide da affrontare

A proposito delle sfide che Prestipino è chiamata ad affrontare, ci sono quelle legate all’ “assenza di comunicazione e collaborazione tra le associazioni e il Dipartimento “Ambiente e tutela animali” – hanno ricordato Enpa e Lndc che hanno inoltre auspicato “l’intervento, appena possibile, sul punto di primo soccorso di gatti al canile comunale di Muratella, gestito dall’Asl”. Il lavoro non manca, i reclami nemmeno. Patrizia Prestipino può però contare sul supporto delle associazioni che, nell’augurarle un buon lavoro, si sono già dichiarate disponibili ad incontrarla per passare in rassegna le criticità più urgenti su cui attivarsi.