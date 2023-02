Cartelle non pagate e ritardi con gli stipendi: Trotta perde l'appalto per la gestione dei bus periferici

“Esclusa per mancanza di requisiti in merito alla trasparenza”. Così il Comune di Roma, in una determinazione dirigenziale, ha sancito l’esclusione della società Trotta Bus Services dal bando da mezzo miliardo per l’affidamento del servizio di trasporto pubblico locale su gomme nel territorio periferico di Roma Capitale.

Trotta si era aggiudicata il bando relativo al lotto 2 ovest per gestire alcune linee periferie in subappalto ad Atac per tutto il 2023, mentre il lotto 1 Est era stato affidato ad Autoservizi Troiani. Entrambe avrebbero dovuto subentrare a Roma Tpl, che dal 2014 ha in gestione il servizio e che continua a farlo dal 2018 con proroghe annuali, in forza di un bando che, per diversi motivi, non ha mai trovato aggiudicazione. Con evidenti difficoltà, come confermato dagli stessi vertici aziendali nel corso di un incontro con i sindacati in cui ha confermato le mancanze in termini di pagamento degli stipendi e dunque anche di garanzia del servizio.

Gravi violazioni contributive accertate dall'Agenzia delle Entrate

Era il settembre del 2022, e il Campidoglio, tramite il dipartimento mobilità sostenibile e trasporti, avviava le obbligatorie verifiche dei requisiti per Trotta. Che hanno portato alla luce un’annotazione nel casellario delle imprese dell’Anac, cui si sono aggiunte una serie di segnalazioni relative a presunte irregolarità nella gestione dei servizi di trasporto, nel pagamento degli stipendi e verso l’Agenzia delle Entrate. A ottobre il dipartimento ha chiesto proprio all’Agenzia delle Entrate di approfondire i controlli sulla società, ricevendo conferma che nel sistema informativo dell’anagrafe tributaria erano presenti gravi violazioni.

“In particolare - si legge nella deliberazione - è emerso che alcune procedure per violazioni contributive sorte in epoca antecedente alla gara e per le quali l'impresa aveva richiesto ed ottenuto la rateizzazione non si sarebbero estinte prima della presentazione dell'offerta, ma riattivate in un secondo momento in corso di gara, a seguito della notifica di successive cartelle di pagamento riguardanti le medesime violazioni contributive”.

L'esclusione dalla gara e le ipotesi per il il servizio

La richiesta di chiarimenti da parte di Trotta Bus Services non ha convinto il Comune, che ha chiarito come “l’attenta valutazione delle controdeduzioni riguardanti le cartelle esattoriali notificate in corso di procedura di gara ed emerse a seguito di necessari approfondimenti effettuati presso l'Agenzia delle Entrate hanno portato alla conclusione che l'impresa Trotta Bus Service S.p.A. abbia perso in corso di gara il requisito generale di regolarità fiscale”.

Da qui la decisione di escluderla dalla gara per violazione del protocollo d’integrità. Resta da capire, ora, a chi verrà affidato il lotto in precedenza affidato a Trotta. L’ipotesi è che possa subentrare Busitailia, del gruppo Ferrovie dello Stato, che si è classificata seconda. La proroga scadrà a fine marzo. Se tutto filasse liscio i nuovi operatori dal 1 aprile prenderebbero in carico il servizio. I tempi stretti e l'ombra dei ricorsi però rendono altamente probabile un'ulteriore proroga. Con il caos dei trasporti in periferia dietro l'angolo.