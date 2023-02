La gara da mezzo miliardo di euro per i tram del Giubileo che arriveranno dopo il Giubileo

“A breve usciremo con una gara per l'acquisto di tram. Sarà una gara da mezzo miliardo di euro, e credo che in Europa non ce ne sia mai stata una così grande. Riteniamo che le prime vetture tram arriveranno per il Giubileo”. Così lo scorso dicembre Alberto Zorzan, direttore generale di Atac, annunciava in occasione della chiusura del concordato Atac l’imminente uscita di un bando per la fornitura di nuovi tram da mettere in circolazione sulle reti cittadine per potenziare il servizio di trasporto pubblico.

Un passo fondamentale per la “rivoluzione del ferro” fortemente voluta dal sindaco Roberto Gualtieri e dell’assessore capitolino alla Mobilità, Eugenio Patanè, che rischia però di tramutarsi in una beffa. Perché le tempistiche per la consegna dei nuovi mezzi, 121, rischiano di allungarsi oltre il Giubileo.

Poco meno di 460 milioni di euro per 121 nuovi tram

Nel capitolato speciale dell’accordo quadro, strumento scelto per concretizzare la maxi fornitura di nuovi mezzi, Atac illustra la procedura per l’acquisto dei nuovi tram: il documento detta le regole per la progettazione, la produzione, la consegna e la messa in servizio di 121 tram bidirezionali di lunghezza compresa tra i 30 e i 33,5 metri, e ha una durata di sei anni. Su una base di gara di 457.806.303,50 euro, poco più di 206 milioni verranno investiti per la fornitura di 55 tram predisposti per il sistema ESS (il Sistema di accumulo di energia), altri 250 milioni sono destinati alla fornitura di 66 mezzi già dotati di ESS, i fondi restanti sono destinati ai costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso di gara).

La prima consegna riguarda i 66 tram già dotati di ESS, ed è qui che iniziano a suonare le note dolenti. Da accordo quadro, infatti, il primo tram andrà consegnato entro 22 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto, il secondo entro 4 mesi dalla consegna del primo. I restanti veicoli dovranno essere consegnati con cadenza di due tram al mese. La messa in servizio del primo tram dovrà avvenire entro 6 mesi dalla data di consegna, il secondo entro tre mesi, i restanti entro un mese dalle consegne.

Il primo tram in servizio nel secondo semestre del 2025

Tempi, insomma, che risultano incompatibili con l’inizio del Giubileo: nella migliore delle ipotesi, tenendo conto che la gara si chiuderà il 30 maggio e che saranno necessari circa 3 mesi per l’aggiudicazione definitiva, il contratto di fornitura sarà firmato a settembre. Il capitolato speciale prevede poco meno di due anni per la consegna del primo tram, cui si sommano i sei mesi (massimo, ma potrebbe avvenire anche prima) per la messa in servizio, il che significa che per vedere il primo dei 66 mezzi su rotaia bisognerà attendere almeno il secondo semestre del 2025.

Rincara la dose Francesco Carpano, consigliere comunale di Azione, “la gara si chiuderà il 30 maggio e, considerando 3 mesi per l’aggiudicazione definitiva, il contratto di fornitura sarà sottoscritto solo il prossimo autunno. Poiché il capitolato speciale considera un lasso di tempo di 22 mesi per la consegna del primo tram prototipo più 6 mesi per i collaudi prima della messa in servizio, il primo dei nuovi mezzi sarà disponibile al più presto nei primi mesi del 2026, con la Porta Santa chiusa e il Giubileo alle spalle”.

Patané: "Bando senza precedenti, il primo tram arriverà entro il Giubileo"

Sui potenziali punti deboli del bando è intervenuto l'assessore capitolino alla Mobilità, Eugenio Patanè, che ha voluto sottolineare come "è dal 1999 che non veniva fatta una gara del genere e noi oggi stiamo comprando i tram per Roma per i prossimi 30 anni".

Si tratta di macchine "assolutamente innovative. Inoltre sostituiranno i tram esistenti e serviranno le nuove linee. Nei prossimi giorni chiariremo tutti gli aspetti con il sindaco Gualtieri, assieme al dg di Atac. Rispetto ai paventati ritardi - aggunge - è evidente che non sono stati capiti gli elementi cardine del bando". E sulle tempistiche chiarisce: "II primo convoglio contiamo di averlo prima del Giubileo e, in ogni caso, stiamo parlando di un investimento storico per il ferro della Capitale, che guarda al lungo periodo".