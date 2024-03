Botticelle trasferite nel galoppatoio di Villa Borghese: l’idea del Campidoglio per liberare l'ex Mattatoio

Le botticelle nel Galoppatoio di Villa Borghese. Non è una suggestione, dettata dall’esigenza di liberare l’ex mattatoio di Testaccio. È un progetto a cui l’amministrazione sta lavorando, di concerto con gli stessi vetturini che ancora oggi trovano posto a largo Dino Frisullo. Ed è anche un proposito messo, nero su bianco, in un atto recentemente firmato dal sindaco Gualtieri.

Dove passeranno le botticelle

L’intenzione di trasferire le botticelle all’interno di Villa Borghese è stata già oggetto di alcuni incontri con i diretti interessati. “Noi non siamo contrari, ma abbiamo fatto delle precise richieste” ha premesso Angelo Sed, uno degli ultimi vetturini romani. Il primo nodo da sciogliere è quello di come arrivare a Villa Borghese. “Siamo d’accordo nel passare per via Veneto, ma serve anche un’alternativa. Noi abbiamo proposto viale Washington” strada che fiancheggia il Muro Torto, restando all’interno di Villa Borghese.

“Da lì – ha spiegato Sed – arriviamo a piazzale Flaminio e poi, una volta attraversata la strada, possiamo raggiungere Piazza del Popolo dove ognuno avrebbe il proprio stallo”. È un’ipotesi al vaglio dell’amministrazione. D’altra parte, nella memoria di giunta, viene dato mandato al Dipartimento mobilità di “individuare nuovi percorsi funzionali di collegamento al fine di facilitare il passaggio delle botticelle da e per il centro storico”.

Le strutture da ripristinare nel Galoppatoio di villa Borghese

C’è un’altra richiesta che arriva dai 17 vetturini oggi di stanza nell’ex Mattatoio: far trovare alle loro carrozze ed ai relativi cavalli – attualmente sono 25 quelli impiegati per il traino delle botticelle – dei luoghi adeguati dove poter essere ricoverati. “Al Galoppatoio sono andati a fuoco i bagni e quattro box usati per la quarantena dei cavalli. Poi mancano le staccionate ed anche una recinzione che in qualche modo nasconda il Murto Torto alla visuale dei nostri cavalli” ha spiegato Sed. Tutte operazioni da mettere in campo prima di un trasferimento che si rende necessario per consentire all'Accademia delle Belle Arti di operare una profonda riqualificazione dell'ex Mattatoio. “Abbiamo partecipato a degli incontri ed abbiamo già presentato queste richieste. Se dobbiamo lasciare Testaccio e se dobbiamo farlo per la fine di marzo, allora bisogna che si cominci a lavorare al Galoppatoio”.

Dalla casa degli sport equestri al ricovero delle botticelle

L’idea del trasferimento potrebbe poi non essere definitiva. Quella di Villa Borghese era la sede che l’amministrazione Raggi aveva scelto per creare “la casa degli sport equestri”, da realizzare attraverso la riqualificazione, in accordo con la Federazione italiana sport equestri (Fise) dell’impianto sportivo capitolino. Con la stessa delibera Raggi aveva previsto anche di dare in custodie la scuderie alle botticelle. Nessuno dei due propositi è stato finora realizzato.

I vetturini però potrebbero davvero andarci, “nelle more dell’individuazione del concessionario dell’intero impianto sportivo”, alla cui individuazione deve lavorare il Dipartimento sport. La scelta del concessionario potrebbe rimettere in gioco la gestione di tutta l’area ma occorre fare un passo alla volta. Il primo, in ordine di tempo, prevede la sistemazione delle stalle e delle strutture necessarie a garantire il benessere dei cavalli. Se ne occuperà, nei prossimi giorni, il Dipartimento patrimonio. Poi arriveranno le botticelle.