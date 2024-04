Galleria Pasa sarà chiusa per due notti: va sostituita la turbina danneggiata

Due giorni di lavori, in notturna, per risolvere definitivamente il problema che aveva comportato, sabato 20 aprile, la temporanea chiusura della galleria Pasa.

Giorni ed orari della chiusura

L’intervento, ha reso noto il Campidoglio, verrà svolto nella notte di martedì 23 e di mercoledì 24 aprile, dalle ore 22 alle 6 del mattino. Per consentire lo svolgimento dei lavori, in quelle fasce orarie la galleria Principe Amedeo di Savoia-Aosta resterà chiusa al traffico veicolare e pedonale. Il cantiere viene allestito per procedere alla riparazione ed all’eventuale sostituzione di una turbina.

Cos'era successo nella giornata di sabato

L’impianto di ventilazione nel pomeriggio di sabato è stato arrestato dal meccanismo di sicurezza, a causa di una anomalia riguardante il funzionamento dell’elica che, urtando contro l’involucro di protezione, ha provocato dei distacchi. Su indicazione dei Vigili del Fuoco la strada, sempre nella giornata di sabato, era stata temporaneamente chiusa e, poi, riaperta dopo aver verificato la sicurezza delle turbine presenti.

L'intervento necessario

“L’intervento di smontaggio della turbina è molto impegnativo – ha spiegato l’assessore ai lavori pubblici Ornella Segnalini -. Per farlo c’è bisogno di due mezzi speciali in elevazione e 5 operai specializzati. L’impianto tecnologico è stato manutenuto e infatti il sistema di sicurezza ha funzionato. Ora bisognerà vedere che tipo di riparazione bisognerà effettuare o se è necessaria una sostituzione”.

“Oltre che dell’orario notturno, abbiamo approfittato di questi giorni di ponte per svolgere il lavoro, minimizzando i disagi alla circolazione” ha concluso Segnalini, prima di ringraziare i tecnici del dipartimento lavori pubblici “per essere intervenuti tempestivamente e per avere accelerato i tempi delle lavorazioni”.