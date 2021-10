G20 alla Fontana di Trevi: i leader omaggiano la tradizione con il lancio della monetina

Spalle alla fontana e lancio della moneta. Anche i leader del G20 hanno reso omaggio ad una delle tradizioni più popolari per chi si reca in visita nella Capitale.

I leader alla Fontana di Trevi

I capi di Stato arrivati per il summit sull’ambiente in corso a Roma durante il fine settimana, hanno iniziato la giornata con un rito propiziatorio. Guidati da Mario Draghi si sono recati davanti alla fontana settecentesca, intorno alla quale erano intanto state disposte ingenti misure di sicurezza. E lì, intorno alle 9.15, hanno lanciato la loro moneta.

L'euro coniato per il G20

Non è stata una moneta qualunque quella che i leader del G20, non al completo visto che erano una quindicina, hanno tirato nella vasca barocca. Si tratta infatti di un Euro che è stato appositamente coniato per il G20, con inciso l’Uomo vitruviano, simbolo del Vertice in corso nella Capitale.

Una tradizione popolare

La tradizione vuole che i turisti in visita a Roma, se intenzionati a tornare nella città eterna, devono raggiungere la fontana settecentesca e lì, dandole le spalle, devono gettare una moneta. Ed è esattamente quanto hanno fatto la gran parte dei leader accorsi nella Capitale, prima di iniziare il secondo giorno di lavori alla nuvola di Fuksas.

Un'altra immagine storica del G20

Nella giornata di sabato 30 ottobre, in occasione della prima giornata dedicata alla Terra, i leader erano stati immortalati in un’altra foto destinata a fare la storia. In quello scatto i capi di Stato si erano lasciati fotografare con gli operatori sanitari ed operatori di soccorso. Uno scatto, in quel caso, per rendere omaggio alle categorie professionali che si sono contraddistinte sin dall’inizio della pandemia.