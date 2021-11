G20, Gualtieri fa da Cicerone alle First Ladies: "Roma ha vinto la sfida"

Visita ai Musei capitolini, per le first ladies del G20 nell'ultimo giorno del summit di Roma. Ad accoglierle, per un saluto in Sala Esedra, il sindaco Roberto Gualtieri che, a quanto si apprende, ha dato loro il benvenuto nella Capitale e nei Musei capitolini, il primo museo pubblico della storia.

Il neo Sindaco, come ha scritto su Facebook, si è detto "molto felice di accogliere nella Sala Esedra le consorti e i consorti dei Capi di Stato e di Governo G20 e di dare loro il benvenuto nei Musei Capitolini, il primo museo pubblico della storia. La cultura e l'arte di Roma sono una ricchezza di tutta l'umanità".

"Roma ha vinto la sfida del G20. La Capitale è stata la fantastica cornice di un vertice storico che ha raggiunto risultati fondamentali per Il futuro del pianeta. Grazie davvero a tutte le migliaia di persone che hanno lavorato perché tutto si svolgesse in ordine e sicurezza", ha commentato Gualtieri.

Nell'ultima giornata romana, le first ladies hanno poi proseguito la visita del Museo e della collezione dei marmi Torlonia, nei rinnovati ambienti del nuovo spazio a Villa Caffarelli. Dopo la giornata di sabato tra Colosseo e Villa Pamphili, stamattina la visita ai Musei capitolini, sempre accompagnate dalla moglie del premier Mario Draghi, Serena Cappello, vestita con un completo scuro, giacca e pantaloni, e maglia crema.