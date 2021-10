A Roma il G20, Eur blindato per l'arrivo dei Capi di Stato

Il prossimo weekend Roma si appresta a diventare la Capitale dello scenario internazionale: il 30 e il 31 ottobre la Nuvola dell’Eur ospiterà infatti il forum internazionale del G20, a cui aderiscono i principali capi di Stato e di Governo, opinion leader e policy makers di tutto il mondo.

Allerta massima già da settimane, considerando che già no Green Pass e Fridays for Future promettono di manifestare in corso d’evento e per questo l’area sarà presidiata dalle Forze dell’Ordine già dal 29 ottobre.

Chi parteciperà al forum

Presente ovviamente il Presidente del consiglio, Mario Draghi, poiché il vertice costituisce il punto di arrivo dell’intenso lavoro svolto durante l’anno di Presidenza italiana del G20 nell’ambito di riunioni ministeriali, gruppi di lavoro, riunioni degli Engagement Groups e altri eventi istituzionali. All’evento è tradizionalmente prevista anche la partecipazione dei Ministri dell’Economia, tra cui Daniele Franco.

Tra i Paesi che aderiranno ci sono l’Argentina, con il presidente Alberto Fernández, l’Australia con il primo ministro Scotti Morrison .Prevista poi la partecipazione di Jair Bolsonaro, presidente del Brasile e del Re Salman bin Abdulaziz Al Saud dell’Arabia Saudita. Per il Canada, il primo ministro Trudeau. Per la Cina, il leader Xi Jinping, non confermata la presenza del presidente cinese. Confermati poi la cancelliera tedesca Angela Merkel e e presidente della Repubblica francesce, Emmanuel Macron. Previsti anche il primo ministro Boris Johnson per il Regno Unito e il presidente degli Stati Uniti Joe Biden. Tra i capi di Stato anche il Presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdo?an e i leader di India, Indonesia, Giappone, Repubblica di Corea, Russia, Sud Africa, Turchia, Singapore e Paesi Bassi.

Per l'’Unione europea, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo Charles Michel. Mentre per la Spagna, come ospite G20, ci sarà Pedro Sánchez.

Dove avrà luogo

Le riunioni di lavoro dei Capi di Stato e di Governo si terranno al Roma Convention Center – La Nuvola, nel quartiere EUR. Lo stesso quartiere ospiterà il Media Centre, che sarà allestito al Palazzo dei Congressi. In occasione di specifici momenti del programma, le due strutture saranno collegate attraverso un servizio navetta riservato alla stampa e ai fotocineoperatori accreditati che faranno parte dei “pool” appositamente individuati.

Persone, pianeta e prosperità: gli argomenti

L'evento si snoderà seguendo tre direttive, come si apprende dall'Agenda italiana: persone, pianeta e prosperità.

Il primo punto mira alla creazione di politiche, nazional e globali, che riducano le disuaguaglianze economiche e sociali. I panel "pianeta" consisteranno poi nell'attuazione di strategie per il benessere dell'ecosistema, in particolare per la riduzione delle emissioni e la transizione energetica.

A tal riguardo, il Il G20 lancia un Panel per la revisione degli indicatori di adeguatezza patrimoniale adottati delle Banche Multilaterali di Sviluppo, incaricate di svolgere un ruolo cruciale a sostegno della ripresa economica e del raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals) in un contesto post-pandemico, attraverso l’erogazione di finanziamenti a costi sostenibili.

Per quanto riguarda la "prosperità", focus sulla rivoluzione tecnolgocia dei diversi Paesi convolti e tutte quelle politiche che favoriscono dei cambiamenti sistemi socio-economici.

“Guardando oltre la crisi, vogliamo inoltre assicurare una ripresa veloce, incentrata sulle necessità delle persone. Ciò implica un’attenzione particolare alla tutela dei soggetti e dei Paesi più vulnerabili, all’empowerment femminile, al ruolo dei giovani. Significa sostenere il lavoro, la protezione sociale, la sicurezza alimentare", si legge nell'agenda programmatica.

Quali sono le zone off limits durante l’evento

A vigilare sui luoghi interessati dal vertice e nella zona dell'Eur ci saranno i militari dell'Operazione Strade Sicure (circa 500) e lo spazio aereo sarà controllato dagli uomini della Difesa. Diverse le strade contingentate e chiuse al traffico già dal 29 ottobre, sorvegliata anche l'area dell'Hotel Rome Cavalieri A Waldorf Astoria.

L'area di massima sicurezza si estenderà per oltre 10 chilometri quadrati nel quartiere Eur, con varchi d'accesso presidiati per garantire l'ingresso solo delle autorità del vertice e agli addetti ai lavori accreditati, più tiratori scelti nei punti strategici. Le bonifiche scatteranno già da venerdì con cinofili e artificieri e saranno realizzate anche delle ispezioni nel sottosuolo. Interessate dalle bonifiche anche altre zone della Capitale, dove si recheranno i capi di Stato e di Governo dei vari Paesi del G20. Nel tardo pomeriggio di oggi è in programma inoltre un tavolo tecnico in Questura.