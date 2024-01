Funivia Casalotti, Giuseppetti replica alla Raggi: "Polemiche sterili"

Non si sono fatte attendere le risposte a Virginia Raggi dopo la rivendicazione dell’ex sindaca sulla Funivia Casalotti-Battistini, progetto bocciato dalla Giunta Gualtieri. Prima la replica dell’assessore capitolino alla mobilità Eugenio Patanè, poi quella di Sabrina Giuseppetti presidente del tredicesimo municipio.

Inutile e costosa

“La funivia Casalotti - Battistini era inutile e costosa". Queste sono state le parole di Patanè sul progetto che l’amministrazione Raggi voleva per il quadrante nord-ovest di Roma. Un lungo post dell’assessore dove specifica che “Roma non ha perso un solo centesimo di questi 140 milioni” e difende la soluzione alternativa del 91express: ““Il bus copre al massimo nelle ore di punta la distanza tra Casalotti e Battistini in circa 23 minuti (dato massimo registrato nel giorno), mentre il giro completo Battistini-Battistini (massimo registrato nelle ore di punta durante il giorno) è di 40 minuti”. Un risparmio di tempo, secondi i dati dell’AVM riportati dall’assessore, rispetto alla funivia di appena 5 minuti: “una follia” sentenzia Patanè.

L’intervento di Giuseppetti

Il presidente del tredicesimo municipio scende in campo a supporto dell’assessore, parlando di “sterili polemiche e supposizioni” in riferimento al post della Raggi. “Questa amministrazione lavora su fatti concreti, abbiamo istituito la linea express 91 per collegare con poche fermate Casalotti alla metro Battistini e i risultati ci sono” – dichiara Giuseppetti che aggiunge – “Continueremo a lavorare per realizzare con i soldi che erano previsti per la “ex funivia” un sistema di trasporto rapido di massa sostenibile del carico di circa 3000/4000 passeggeri/ora. Lavoriamo per migliorare i servizi in periferia”. Il fronte PD resta comunque compatto, si difende e replica così all’affondo dell’ex sindaco.