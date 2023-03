Bruno Astorre, camera ardente in Senato. Il 10 marzo i funerali

Due giorni di camera ardente e poi i funerali nella sua Colonna. E' così che amici, parenti, conoscenti e colleghi della politica potranno dare l'ultimo saluto a Bruno Astorre, senatore e segretario del Pd Lazio che si è tolto la vita il 3 marzo gettandosi dalla finestra del suo ufficio a Palazzo Cenci.

Giovedì 9 marzo dalle 14 alle 20 e venerdì 10 marzo dalle 9 alle 12 la camera ardente con il feretro di Bruno Astorre sarà allestita nella Sala Nassiriya in Senato, con entrata da Corso Rinascimento. Lo stesso venerdì, a partire dalle 15, la Protezione Civile allestirà una tensostruttura nel campo sportivo di Colonna, città dei Castelli Romani estremamente cara al senatore e dove è stato anche consigliere comunale a metà anni '90, in via Colle Sant'Andrea, per i funerali.

Nel frattempo, è stata effettuata l'autopsia sul corpo del senatore - un atto dovuto, vista l'apertura da parte della Procura di Roma di un fascicolo per istigazione al suicidio - e al momento non emergono informazioni ulteriori. Per chi era lavorativamente più vicino ad Astorre ciò che è successo è chiaro e non riconducibile a fatti avvenuti nelle settimane precedenti al tragico gesto, né ascrivibile ad interventi esterni.