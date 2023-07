"Altro che carriera e stipendi più alti: ecco perché i dipendenti fuggono dal Comune di Roma"

Non sono bastati la firma sul nuovo contratto integrativo decentrato con l’aumento degli stipendi e l’incremento delle indennità, né la previsione di “un premio importante in un’unica soluzione” o l’annuncio sui due giorni a settimana di smartworking per placare i malumori di una parte dei dipendenti capitolini.

La critica dei Cobas al lavoro del Campidoglio

“Roma Capitale in tutte le sue articolazioni, dagli uffici alle scuole (che stanno chiudendo), è in dissesto, serve un nuovo paradigma organizzativo che parta da una seria analisi dei fabbisogni, del potenziale a disposizione dell’Ente e delle prestazioni attese” - sottolinea in una nota Gianni Carravetta, responsabile Cobas Pubblico Impiego Roma. Per il sindacato di base il Campidoglio, nonostante pure l’apertura alle progressioni verticali dopo tredici anni di blocco, ha fatto troppo poco. “Le risposte dell’Amministrazione sono state frettolose e raffazzonate”.

Lo smartworking del Comune di Roma

“Lo smart working non è mai stato realmente potenziato, rimanendo tuttora ancorato a 4 giorni al mese, il livello più basso tra le grandi aziende pubbliche o private. Anche le progressioni tra le aree, per cui si sarebbe potuto promuovere un attesissimo passaggio di carriera - sottolinea il sindacalista - sono state regolate unilateralmente con una procedura opaca e di dubbia legittimità; così come la notizia sulla “quattordicesima” a luglio si è rivelata un ballon d’essai: le risorse (derivanti, ricordiamolo, dai risparmi di spesa per il personale degli anni precedenti) saranno erogate solo dal 2024 in una misura ridotta rispetto a quella annunciata. La chiusura della contrattazione decentrata, infine, si presenta come un’ulteriore occasione persa, poiché è chiaro che si rinuncerà alla possibilità di rivedere l’impianto del contratto, lasciando inalterata l’attuale parcellizzazione degli istituti economici e delle correlate risorse”.

La fuga dei dipendenti da Roma Capitale

Per il sindacato di base è una bocciatura su tutta la linea, mentre prosegue la fuga dei dipendenti da Roma Capitale. “Il depauperamento degli organici ha assunto toni preoccupanti: la perdita progressiva di personale provocata da pensionamenti, dimissioni/ricollocazioni in altri ambiti lavorativi (anche della stessa PA), che comporta un deficit di 10mila unità, si combina con il recente fenomeno della rinuncia al posto di lavoro, per cui ormai solo il 30% circa delle persone chiamate a sottoscrivere un contratto a tempo indeterminato aderisce all’offerta di lavoro. L’appeal del posto alle dipendenze di Roma Capitale è ai minimi storici, così come la dotazione organica dell’Ente”. Pesano poi le gravi carenze nei ruoli, i continui avvicendamenti tra dirigenti, le sedi fatiscenti, la pressione dei nuovi processi di lavoro e dell’utenza, la scarsa attenzione verso le persone, la mancanza di coordinamento tra strutture e tra uffici, l’assenza di condivisione e collaborazione, le retribuzioni insufficienti, oltre allo stress causato dagli spostamenti casa-lavoro nel caos assoluto della Capitale, “rendono l’esperienza lavorativa del personale capitolino estenuante e demotivante”.