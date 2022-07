Fregene, notte bianca senza il sindaco: “Ho il covid”

Salta la seconda notte bianca organizzata nel proprio comune, il sindaco di Fiumicino.

Esterino Montino, nella mattinata del 9 luglio, ha fatto sapere di essere costretto a dare forfait alla kermesse organizzata, nella stessa serata, a Fregene. “Purtroppo questa sera non potrò essere con voi alla Notte Bianca di Fregene: il covid ha deciso per me, costringendomi a casa. Fortunatamente, mi ha colpito in forma lieve”.

Il sindaco è quindi tra i contagiati del Coronavirus che, nel Lazio, ha fatto registrare una crescita del 40% solo nell' ultima settimana. Un aumento che ha toccato anche la provincia di Roma dove, secondo i dati diffusi dalla regione Lazio lo scorso 8 luglio, si sono registrati 2281 nuovi positivi.

“Sono certo che sarà una bellissima festa, come lo è stata la prima, a Fiumicino” ha commentato il sindaco, riferendosi all’appuntamento organizzato nel comune aeroportuale lo scorso 25 giugno. “Godetevela, divertitevi, fatelo con prudenza e indossando la mascherina nelle situazioni di folla e ogni volta in cui non è possibile mantenere una distanza sufficiente”.