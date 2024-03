Marco Perissa è il nuovo presidente romano di FdI. Rampelli cede, vince la linea Meloni

Il deputato Marco Perissa è il nuovo presidente romano di Fratelli d'Italia. Il candidato appoggiato dalla premier Giorgia Meloni e dalla sorella Arianna, responsabile della segreteria politica e delle tessere del partito, è stato eletto durante il congresso locale al palazzo dei Congressi dell'Eur. Una vittoria a tavolino dopo il ritiro di Massimo Milani, nome della corrente di Fabio Rampelli. "Non c'è nessuna divisione" ha detto annunciando il passo indietro, riferendosi all'eterna rivalità tra rampelliani e meloniani. Per arrivare ad essere dirigente di questo partito c’è stato solo sacrificio e impegno. Tendo la mano a Perissa, affida a lui la guida".

Ricordiamo che poco più di un anno fa Giorgia Meloni commissariava di fatto il partito romano mettendo alla porte l'allora coordinatore Massimo Milani. Al suo posto arrivava Giovanni Donzelli, deputato e fedelissimo di Meloni nominato commissario. Una scelta dettata al tempo dalla "necessità di gestire con terzietà la corsa alle preferenze", riportava una lettera che la leader inviava agli interessati e ai vertici del partito nel Lazio. Oggi il clima da resa dei conti, almeno a favor di telecamere, sembra un ricordo.

"Le parole di Massimo Milani non sono state un ritiro ma un atto di coraggio" ha poi detto Perissa nel suo discorso. "Voglio ringraziare per il suo gesto Milani", che "ora verrà a fare il vice responsabile organizzazione del partito" ha detto Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di FdI. Milani sarà il suo "vice" . E ancora un ringraziamento a Milani arriva da Arianna Meloni: "I congressi sono un grandissimo momento di confronto e di partecipazione militante. Oggi celebriamo l'ultimo dopo averli fatti in tutte le province d'Italia. Lo dico con orgoglio: il congresso di Roma, è quello provinciale che vanta il maggior numero di tesserati: 40mila, che sanciscono e dimostrano la maturazione di Fratelli d'Italia". "Siamo un partito serio, di militanti. Passata la linea unitaria, siamo contenti, adesso lavoriamo" aggiunge.

Insomma, il messaggio dal palco è quello della pace su tutti i fronti, almeno in nome dei prossimi obiettivi elettorali. Roma, città della premier, è certamenti tra questi. "Non è solo una banale provincia, con tutto il rispetto. Roma è la capitale d'Italia e c'è tanto, tanto da fare. Il partito avrà il compito di selezionare una nuova classe dirigente oltre a consolidare i dirigenti che fino a ora hanno contribuito" a far crescere Fratelli d’Italia.

"Dobbiamo stare in mezzo alla gente ogni giorno, stilare un programma concreto senza più piagnistei per interrompere questa rassegnazione della città". "Sono convinta che se l'impegno di questo partito sarà corretto e capillare, casa per casa - ha assicurato Meloni - cercando di coinvolgere anche la società civile in tutte le sue forme, noi riusciremo ad arrivare al prossimo appuntamento elettorale, dove forse il nostro buongoverno e i nostri programmi riusciranno a convincere i romani e riusciremo a governare la città più bella d'Italia".

Al congresso erano presenti, per i saluti istituzionali iniziali, anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e del governatore del Lazio, Francesco Rocca. In sala tra i big il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida, il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, il commissario romano Giovanni Donzelli, il questore della Camera e coordinatore regionale del Lazio, Paolo Trancassini.